🗽 Les entreprises du S&P 500 affichent la marge nette la plus élevée depuis 2009 – Données FactSet

Les marges bénéficiaires du S&P 500 restent remarquablement solides malgré les inquiétudes liées à la hausse des prix du pétrole. Selon les données de FactSet, la marge bénéficiaire nette moyenne des entreprises américaines au premier trimestre 2026 s'établit à 13,4 %, ce qui représenterait son plus haut niveau depuis le début du suivi en 2009. Actuellement, 5 des 11 secteurs du S&P 500 affichent une progression de leur marge au premier trimestre 2026 par rapport au premier trimestre 2025, tandis que 6 secteurs se situent au-dessus de leur marge moyenne sur cinq ans. S&P 500 : La marge bénéficiaire nette pour le premier trimestre 2026 s'établit à 13,4 % , dépassant le précédent record de 13,2 % atteint au quatrième trimestre 2025.

La marge bénéficiaire nette pour le premier trimestre 2026 s'établit à , dépassant le précédent record de atteint au quatrième trimestre 2025. La technologie reste clairement en tête : Le secteur des technologies de l'information affiche des marges de 29,1 % contre 25,4 % en glissement annuel , continuant à tirer la rentabilité globale de l'indice.

Le secteur des technologies de l'information affiche des marges de , continuant à tirer la rentabilité globale de l'indice. Les services de communication sous pression : Les marges ont reculé à 14,1 % contre 16,0 % il y a un an.

Les marges ont reculé à il y a un an. L'énergie à la traîne malgré la hausse des prix : Le secteur affiche des marges de 6,6 % , bien en deçà de sa moyenne sur 5 ans de 9,6 % , malgré la hausse des prix du pétrole et de l'énergie en général.

Le secteur affiche des marges de , bien en deçà de sa moyenne sur 5 ans de , malgré la hausse des prix du pétrole et de l'énergie en général. L'amélioration d'un trimestre à l'autre n'est pas généralisée : les marges ont augmenté dans cinq secteurs, emmenés par les services aux collectivités (15,1 % contre 12,1 % au quatrième trimestre 2025), mais ont reculé dans six secteurs, notamment l'énergie et l'industrie. Dans le secteur de l'industrie, les marges sont tombées à 11,1 % contre 12,3 % il y a un an. US500 Si l'on examine le graphique de l'US500, le contrat tente de se maintenir au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes (EMA200) sur la période horaire, le niveau de 7 140 servant de zone de soutien clé. Il convient de noter que Wall Street continue d'anticiper une nouvelle amélioration. Les prévisions consensuelles pour les marges nettes du S&P 500 s'établissent à 14,1 % au deuxième trimestre, 14,6 % au troisième trimestre et 14,6 % au quatrième trimestre 2026. Ces hypothèses semblent relativement optimistes compte tenu des signaux mitigés provenant de la vigueur de la consommation américaine. Source: xStation5

Source: FactSet Source: FactSet

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