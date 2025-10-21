Les États-Unis s'inspirent-ils de la Chine ? Le gouvernement acquiert des participations dans Intel, MP Materials et d'autres entreprises.

Au cours des derniers mois, les États-Unis ont investi dans plusieurs entreprises considérées comme parmi les plus stratégiques et les plus importantes du pays, afin de s'assurer qu'elles puissent fabriquer leurs propres semi-conducteurs, extraire leurs propres terres rares et produire leur propre acier sans dépendre d'autres pays.

L'administration Trump a transformé les programmes de subventions et de prêts en initiatives dans le cadre desquelles, dans le cadre du plan d'aide, le gouvernement acquiert une participation au capital. Historiquement, les États-Unis ont déjà pris des mesures similaires lors de sauvetages financiers, mais lorsque le gouvernement a pris des participations dans le passé, il a toujours clairement indiqué que son objectif était de conserver ces actions pendant une période aussi courte que possible.

Un changement politique

La politique de M. Trump représente un changement majeur par rapport à la position adoptée par la région ces dernières années, car elle commencera à influencer les bénéfices et les décisions des entreprises, soulevant des questions sur la confiance du marché dans le pays, un élément essentiel de la confiance des investisseurs mondiaux. Les critiques affirment que les États-Unis imitent désormais des systèmes financiers qu'ils ont longtemps critiqués, comme celui de la Chine, où 71 % des 500 plus grandes entreprises du pays sont détenues par l'État, ou le Japon, où la banque centrale est le principal actionnaire de toutes les sociétés cotées en bourse. Il existe toutefois des différences. En Chine, la plupart des investissements et des aides aux entreprises sont accordés au niveau provincial, même si le gouvernement central fournit également des subventions et des programmes de recherche et développement. Chaque province soutient différentes entreprises, en particulier dans des secteurs tels que les véhicules électriques. Cette stratégie a favorisé une forte compétitivité en répartissant les investissements entre plusieurs entreprises plutôt que de les concentrer sur quelques-unes seulement.

Les partisans de ces politiques affirment qu'il s'agit d'un moyen de protéger l'avenir du pays, en garantissant que des industries clés telles que les semi-conducteurs, l'énergie et l'acier restent sous contrôle américain, un facteur important dans un monde où la Chine domine les matériaux clés tels que les terres rares.

Cependant, il existe également des risques. L'un d'entre eux est le contrôle croissant de l'État sur le secteur privé, qui pourrait détourner des ressources vers des entreprises politiquement favorisées mais inefficaces, affaiblissant ainsi la concurrence et l'innovation à long terme. De plus, en devenant actionnaire, le gouvernement s'expose à des décisions d'entreprise qui pourraient créer des conflits politiques ou des pressions pour intervenir dans la gestion. Au niveau mondial, ce changement pourrait éroder la confiance des investisseurs internationaux dans le modèle de libre marché américain, celui-là même qui a été pendant des décennies la référence du capitalisme mondial.

Dans quelles entreprises le gouvernement américain a-t-il investi ?

Les entreprises dans lesquelles le gouvernement américain a investi ces derniers mois appartiennent à divers secteurs, notamment la technologie et l'exploitation minière.

Intel (10 %)

Ces dernières années n'ont pas été les meilleures pour Intel. En 2007, l'entreprise a décidé de ne pas produire de puces pour l'iPhone, ce qui s'est clairement avéré être une erreur stratégique majeure.

Au milieu des années 2000, elle a également choisi de ne pas investir dans la lithographie EUV, la technologie de pointe que TSMC utilise aujourd'hui pour fabriquer les puces les plus sophistiquées au monde. Au cours des deux dernières années, Intel a tenté de rattraper son retard, mais des doutes subsistent dans l'ensemble du secteur quant à sa capacité à y parvenir. L'investissement du gouvernement américain dans Intel s'inscrit dans le cadre d'un programme ambitieux visant à restaurer la capacité nationale de fabrication de semi-conducteurs de pointe.

En août, l'administration Trump a négocié un investissement en capital de 8,9 milliards de dollars dans Intel, ce qui représentait à l'époque une participation de 10 %.

Cet investissement est financé par des subventions précédemment accordées à Intel dans le cadre du CHIPS Act, qui vise à agrandir et à moderniser ses usines en Arizona, en Ohio, au Nouveau-Mexique et en Oregon. Ces installations produiront des puces de nouvelle génération pour des secteurs stratégiques tels que la défense, l'intelligence artificielle et l'automobile.

L'objectif est de garantir la souveraineté technologique des États-Unis et de réduire leur dépendance vis-à-vis de l'Asie, en particulier de Taïwan, pour un composant essentiel de l'économie moderne. Grâce à cet investissement, Washington cherche à garantir la stabilité des chaînes d'approvisionnement et à conserver son leadership en matière d'innovation face à la Chine.

MP Materials (15 %)

MP Materials est au cœur des efforts déployés par les États-Unis pour reconstruire leur chaîne d'approvisionnement nationale en terres rares, essentielles pour les moteurs électriques, les éoliennes et les systèmes de défense. En juillet 2025, le ministère de la Défense a accepté d'investir 400 millions de dollars dans des actions privilégiées convertibles de MP Materials, ainsi que dans des bons de souscription supplémentaires. Le prix de conversion initial a été fixé à 30,03 dollars par action, ce qui donne au gouvernement une participation potentielle de 15 % une fois la conversion effectuée.

L'investissement a été réalisé grâce à une combinaison de subventions, de prêts et d'achats stratégiques visant à agrandir la mine Mountain Pass en Californie, la seule mine de terres rares à grande échelle en Amérique du Nord, et à construire une usine de traitement d'aimants au Texas. La motivation est géostratégique : réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, qui contrôle plus de 80 % du raffinage mondial des terres rares.

Lithium (10 %)

Le projet Thacker Pass, exploité par Lithium Americas dans le Nevada, a reçu un soutien important du gouvernement américain dans le cadre de sa politique de transition énergétique. Le ministère de l'Énergie (DOE) a restructuré le prêt du projet et a inclus des bons de souscription accordant au gouvernement une participation de 5 % dans Lithium Americas et un autre intérêt économique de 5 % dans la coentreprise avec General Motors, à un prix d'exercice nominal.

Il ne s'agit pas d'un achat direct d'actions en espèces, mais cela confère une propriété économique lorsque les bons de souscription sont exercés dans le cadre du programme de garantie de prêt.

La principale motivation du gouvernement est de garantir l'approvisionnement national en lithium, un minéral essentiel pour les batteries des véhicules électriques et le stockage d'énergie. Washington vise à réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers, en particulier la Chine et l'Amérique du Sud, et à mettre en place une chaîne de valeur nationale allant de l'extraction à la fabrication de cellules de batterie.

Trilogy Metals (10 %)

Trilogy Metals est devenue un élément central de la politique américaine en matière de minéraux critiques. Il y a quelques semaines, la société a reçu un investissement de 17,8 millions de dollars du gouvernement pour faire avancer le projet Ambler Access, un district minier clé pour le cuivre, le zinc et le cobalt en Alaska.

La transaction a été structurée sous forme d'actions ordinaires et de bons de souscription, l'objectif du gouvernement étant d'atteindre une participation de 10 % (et 7,5 % supplémentaires via les bons de souscription) une fois les conditions remplies. Cet investissement se justifie par la nécessité de renforcer l'approvisionnement national en métaux essentiels pour l'électrification, la défense et la fabrication de pointe.

Le cuivre et le cobalt sont essentiels pour les réseaux électriques, les batteries et la technologie militaire, ce qui fait du développement du district d'Ambler une priorité stratégique pour l'administration américaine.

Nippon Steel (action privilégiée)

Dans ce cas, la situation est inversée : la société japonaise Nippon Steel a proposé d'acquérir U.S. Steel, symbole de l'industrie américaine.

Bien qu'il s'agisse d'un investissement étranger, le gouvernement américain est intervenu directement par l'intermédiaire du CFIUS (Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis) pour superviser et conditionner la transaction. En 2025, la Maison Blanche a approuvé l'accord dans le cadre d'un accord de sécurité nationale qui comprenait une clause clé : la création d'une « golden share » en faveur du gouvernement américain.

Cette action spéciale, contrôlée par le département du Trésor, ne confère aucun droit économique, mais accorde un droit de veto sur les décisions touchant à la sécurité nationale, telles que la vente d'usines ou le transfert de technologies sensibles.

Grâce à ce mécanisme, Washington s'assure que la production stratégique d'acier reste sous contrôle national, équilibrant ainsi l'ouverture aux investissements étrangers et le contrôle.

La motivation derrière cette intervention n'est pas financière, mais stratégique : préserver la sécurité industrielle et l'emploi national, en veillant à ce que les investissements étrangers correspondent aux intérêts nationaux.

Une nouvelle ère de capitalisme stratégique

Le pays qui, pendant des décennies, a placé sa confiance dans le pouvoir du marché, a désormais décidé de renforcer sa base industrielle grâce à un rôle plus actif de l'État. Les participations dans des entreprises telles qu'Intel ou MP Materials sont décrites comme une nécessité stratégique, un moyen de protéger des secteurs critiques dans un environnement mondial de plus en plus concurrentiel. Le défi consistera à maintenir un équilibre entre la sécurité nationale, l'efficacité économique et la confiance des investisseurs, sans perdre ce qui a longtemps fait de l'économie américaine un modèle d'innovation et de confiance.