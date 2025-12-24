Les bourses européennes arrêtées avant Noël (24.12.2025)

Aux Etats-Unis, les indices ont clôturé en légère hausse avec le Nasdaq 100 en progression de 0,5% et un nouveau record historique de clôture pour le S&P 500 à 6 909 points après une hausse de 0,4%, tandis qu’une volatilité nettement réduite est attendue pendant la période des fêtes avec des horaires de cotation écourtés sur les marchés américain, britannique, français et espagnol. En Europe, l’activité de marché s’annonce limitée en raison de l’absence de cotation sur les places allemandes, polonaises, italiennes, suisses et scandinaves, ce contexte de fin d’année contribuant à une baisse attendue des volumes et de la volatilité sur l’ensemble de la région. Sanofi a annoncé l’acquisition de Dynavax pour 2,2 milliards de dollars, renforçant ainsi son pôle vaccin. En Asie-Pacifique, la séance a été contrastée avec des gains en Chine où le Shanghai Composite a progressé de 0,3% et le Hang Seng de 0,2%, soutenus par les solides données de PIB américain, tandis que le Nifty 50 indien a avancé de 0,2%, le KOSPI coréen a reculé de 0,2% et l’ASX 200 de 0,4%. Au Japon, le Nikkei 225 est resté stable et le TOPIX a perdu 0,4% après la publication des minutes de la Banque du Japon, lesquelles confirment une normalisation graduelle et dépendante des données. Du côté des devises, le Yen reste stable autour de 155,7 face au dollar, tandis que le won sud-coréen s’est apprécié de 2% tout comme la roupie indienne. Sur le marché des matières premières, le cuivre a atteint un nouveau record historique avec des contrats en hausse de 1,3%, reflétant un contexte de demande soutenue et d’anticipations positives sur l’activité économique mondiale. L’argent atteint plus de $71,8, dans un rally désormais historique. Sentiment Calendrier économique





