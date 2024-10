Les fabricants de puces s'inquiètent des ventes de l'iPhone 16 📉

Des signaux inquiĂ©tants en provenance du marchĂ© des smartphones tirent vers le bas non seulement le cours de l'action d'Apple, qui perd plus de 3 % aujourd'hui, mais se rĂ©percutent Ă©galement sur les cours des actions de ses principaux fournisseurs. Les fabricants de puces qui approvisionnent l'entreprise subissent aujourd'hui de fortes dĂ©cotes. Les prĂ©commandes prĂ©liminaires pour le dernier iPhone montrent une dĂ©tĂ©rioration de la demande par rapport Ă l'annĂ©e dernière. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, les prĂ©commandes pour la sĂ©rie 16 de l'iPhone sont estimĂ©es Ă environ 37 millions d'unitĂ©s (-12,7 % par rapport aux prĂ©commandes pour la sĂ©rie 15). Ce sont les tĂ©lĂ©phones des sĂ©ries Pro et Pro Max qui pèsent le plus sur les rĂ©sultats, avec une baisse estimĂ©e Ă -27% et -16% en glissement annuel, respectivement. Investissez dès maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile En outre, le temps d'attente estimĂ© pour l'iPhone 16 Pro a diminuĂ© de près de 9 jours par rapport au rĂ©sultat de son prĂ©dĂ©cesseur un an plus tĂ´t, ce qui reprĂ©sente une baisse de près de 33 %. D'un cĂ´tĂ©, cela pourrait reprĂ©senter une amĂ©lioration de l'offre de nouveaux iPhones, mais dans la situation actuelle du marchĂ©, un ralentissement de la demande de produits Apple est un scĂ©nario plus probable. L'un des facteurs susceptibles de dissuader les clients d'acheter des produits Apple en prĂ©commande est le retard pris dans l'introduction de l'intelligence artificielle, qui ne sera pas encore disponible au moment du lancement. Étant donnĂ© que l'introduction de l'intelligence artificielle Ă©tait censĂ©e ĂŞtre l'une des principales amĂ©liorations apportĂ©es aux nouveaux modèles, certains clients pourraient ne pas ressentir le besoin d'acheter un nouveau modèle plus tĂ´t pour le moment et prĂ©fĂ©rer attendre l'introduction de la nouvelle technologie. Les inquiĂ©tudes concernant la demande de produits Apple pèsent sur le cours des actions de ses fournisseurs. Broadcom (AVGO.US), qui est responsable de la production des puces qui reçoivent les frĂ©quences 5G dans les nouveaux iPhones, perd aujourd'hui 2,6 %. Cirrus Logic (CRUS.US), dont les pièces sont utilisĂ©es dans les camĂ©ras des derniers iPhones, perd Ă©galement plus de 6,6 %. Qorvo (QRVO.US) (-8%), Skyworks (SWKS.US) (-7%) et Micron (MU.US) (-5%) enregistrent Ă©galement de très fortes baisses. Graphique de Broadcom (D1) Le cours de l'action Broadcom, après de fortes hausses depuis le dĂ©but du mois d'octobre 2023, est entrĂ© dans une tendance latĂ©rale de resserrement dĂ©limitĂ©e Ă son point le plus large par le haut par le niveau d'environ 176 $ et par le bas par environ 129 $. Si l'on considère la gĂ©omĂ©trie et la tendance au resserrement de la cotation, la baisse d'aujourd'hui pourrait amorcer un repricing de l'action de la sociĂ©tĂ© jusqu'Ă la limite d'environ 142 $. Avant cela, le support pour le prix de l'action pourrait ĂŞtre le niveau d'environ 150 $ fixĂ© par la moyenne mobile exponentielle de 100 jours (EMA100 - la ligne bleu clair sur le graphique). Source: xStation Â

