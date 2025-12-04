Les foncières industrielles – Un véritable actif refuge ?

En période de turbulences sur les marchés, il est naturel que les investisseurs recherchent des actifs refuges où placer leur capital jusqu’à ce que les tendances et le sentiment de marché se calment et deviennent plus clairs.

Récemment, les investisseurs ont ressenti une pénurie d’actifs sûrs. L’instabilité de la politique américaine ébranle la confiance dans le dollar et les obligations américaines. Les métaux précieux ont connu une volatilité inhabituelle, et le Bitcoin a perdu plus de 30 % de sa valeur au cours des deux derniers mois. Certains mettent en avant la supériorité de l’investissement immobilier en période de troubles économiques et boursiers. Cette opinion manque souvent de fondement solide, mais ce n’est pas le principal problème. L’inertie du marché, les exigences en capital et le gel de sommes importantes ne conviennent pas à tout le monde. Cependant, que se passerait-il s’il existait un moyen d’investir dans l’immobilier via le marché financier, permettant de bénéficier de la plupart de ses avantages sans avoir à supporter l’essentiel de ses risques ou inconvénients ? C’est précisément ce que proposent les REITs (Sociétés d’Investissement Immobilier Cotées). Toutefois, tous les REITs ne se valent pas ; la clé du succès aujourd’hui réside dans le segment de marché choisi. Les immeubles de bureaux souffrent de faibles rendements et d’un endettement élevé dû à la surabondance de l’offre. Les logements résidentiels, contrairement aux idées reçues, sont très sensibles aux cycles économiques, et les bulles spéculatives entretenues par des lois locales exposent les investisseurs à de fortes corrections. Un segment du marché immobilier largement épargné par ces problèmes est celui, discret mais extrêmement lucratif, de l’immobilier industriel. L’époque où les entreprises possédaient leurs infrastructures et leurs bâtiments est révolue. Aujourd’hui, elles doivent être agiles et adaptables ; elles ne peuvent pas rester attachées de manière permanente à un site. D’où le développement croissant du marché des REITs industriels.

Les avantages de ces instruments et de ce secteur sont les suivants : Taux d’occupation nettement plus élevés : les REITs industriels gèrent les locataires de manière beaucoup plus efficace.

Moindre volatilité des prix : les actifs industriels sont plus spécialisés et de meilleure qualité.

Meilleures perspectives d’augmentation des loyers : les grandes entreprises sont mieux positionnées que les consommateurs dont les salaires ne suivent pas l’inflation.

Moindre sensibilité aux réglementations : l’absence de pression sociale et l’éloignement des zones densément peuplées réduisent la probabilité d’intervention gouvernementale.

Contrats généralement signés pour de nombreuses années, ce qui crée des flux de trésorerie stables. Qui sont les leaders du marché ? Quelles sont les perspectives pour ces acteurs et quel est leur modèle économique ? L’un des choix les plus prometteurs de ce segment est STAG Industrial. La société affiche un taux d’occupation supérieur à 95 % .

Le taux de rétention des clients atteint 75 %.

Le taux d’augmentation des loyers dépasse 20 %.

Une diversification exceptionnelle : le plus grand client (Amazon) ne représente que 2,8 % des revenus.

Une croissance du chiffre d’affaires de 9 % en glissement annuel .

14 années de hausse des dividendes , avec un ratio de couverture de 60 %.

Une amélioration récente de la note de dette par Moody’s.

L’entreprise verse des dividendes mensuels, et non annuels ou trimestriels. STAG Industrial (STAG.US - D1) Source: xStation5

