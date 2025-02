La séance boursière du jour a été marquée par une envolée spectaculaire de plusieurs valeurs, portées par des développements stratégiques et des annonces politiques majeures. Les actions de certaines entreprises ont enregistré des hausses à deux chiffres, témoignant d’un regain d’optimisme sur les marchés malgré un climat économique toujours marqué par des incertitudes. Parmi les plus fortes progressions, SpringWorks Therapeutics (SWTX) s’est envolé de 30%, porté par des rumeurs rapportées par Reuters selon lesquelles Merck KGaA serait en négociation avancée pour une acquisition imminente. De son côté, Monday.com (MNDY) a bondi de 29% après la publication de résultats et de prévisions supérieures aux attentes des analystes. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le secteur technologique a également connu un fort rebond. Mobileye (MBLY) a gagné 17%, suite à une note de Bank of America suggérant que les risques de baisse sont désormais limités, et à l'annonce que Lyft pourrait intégrer ses robotaxis autonomes dès 2026. Meta (META) a poursuivi son impressionnante série de hausses avec un gain supplémentaire de 1%, portant sa dynamique positive à 16 jours consécutifs. Dans l’industrie pharmaceutique, Axsome Therapeutics (AXSM) a progressé de 18% après avoir annoncé un règlement de litige en matière de brevets avec Teva concernant son médicament Auvelity. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine n’ont pas empêché Alibaba (BABA) de s’apprécier de 5%, les investisseurs semblant ignorer les annonces de nouvelles barrières douanières entre les deux puissances. Le secteur de l’énergie a également profité d’une dynamique positive. BP (BP) a enregistré une hausse de 6%, après que le fonds activiste Elliott Management a pris une participation dans le groupe, suggérant des pressions à venir pour un changement stratégique. Dans les matières premières, les minières d’or ont flambé, Newmont Corporation (NEM) gagnant 3%, alors que le prix de l’or a franchi la barre record des 2 930 dollars l’once. L’industrie métallurgique américaine a aussi profité des annonces de l’ancien président Donald Trump, qui a promis d’imposer des tarifs supplémentaires de 25% sur les importations d’acier et d’aluminium. Les titres de producteurs comme Nucor (NUE) ont ainsi progressé de 5%. Enfin, le secteur des télécommunications a connu une dynamique intéressante, T-Mobile (TMUS) avançant de 2% après avoir annoncé le lancement imminent de son service satellite-to-cell avec SpaceX’s Starlink, une avancée qui pourrait bouleverser le marché de la connectivité mobile.

