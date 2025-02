Les marchés américains connaissent une séance contrastée, comportant de solides publications d’entreprises malgré une réaction pessimiste aux chiffres de l’inflation, avec plusieurs valeurs enregistrant des hausses spectaculaires. Upstart (UPST) mène la course avec une envolée de 30 %, après avoir dévoilé des résultats trimestriels largement au-dessus des attentes. L’entreprise a annoncé un rebond significatif de ses volumes d’origine de prêts et une amélioration de ses marges d’EBITDA ajusté, des signaux rassurants qui lui permettent de relever sa prévision de chiffre d’affaires pour l’exercice 2025 de 20 % au-dessus des attentes du consensus. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Dans le secteur de la biotechnologie, AnaptysBio (ANAB) grimpe de 18 % après avoir publié des résultats prometteurs pour son traitement expérimental rosnilimab dans la polyarthrite rhumatoïde. La société a indiqué que son essai de phase 2b avait atteint ses objectifs principaux et secondaires, ce qui a déclenché une vague d’achats sur le titre. Les résultats trimestriels de Confluent (CFLT) ont également séduit les investisseurs, propulsant l’action de 16 %. La société a dépassé les attentes sur ses revenus d’abonnement (+2,1 % par rapport aux prévisions) et son chiffre d’affaires issu du cloud (+5,2 % par rapport au consensus), ce qui témoigne d’une adoption croissante de ses solutions. Le secteur de la santé n’est pas en reste, avec CVS Health en hausse de 14 % après un bénéfice net supérieur aux attentes. Le groupe a bénéficié d’un ralentissement de l’augmentation des coûts médicaux au sein de son unité d’assurance, un facteur clé pour rassurer les investisseurs. Sa marge de perte médicale a certes augmenté à 94,8 %, contre 88,5 % un an plus tôt, mais à un rythme plus modéré que prévu. Du côté de la biotech, Gilead Sciences (GILD) bondit de 8 %, après avoir dévoilé des revenus trimestriels supérieurs aux prévisions, soutenus par la croissance des ventes de ses traitements contre le VIH et l’oncologie. Sa prévision de bénéfice par action pour 2025 est également ressortie au-dessus des attentes du marché. D’autres valeurs enregistrent des progressions notables, à l’image de Mercury General (MCY) qui grimpe de 17 % après une amélioration de recommandation par Raymond James, tandis que Super Micro Computer (SMCI) progresse de 7 % malgré des prévisions inférieures aux attentes, mais avec un objectif de chiffre d’affaires de 40 milliards de dollars en 2026, bien au-delà du consensus. Enfin, DoorDash (DASH) gagne 3 % après avoir affiché une accélération de la croissance de ses commandes au quatrième trimestre, atteignant un total de 42 millions d’utilisateurs mensuels actifs dans le monde (+13,5 % sur un an), confirmant ainsi la solidité de son modèle économique.

