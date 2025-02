Les marchés américains sont portés par une vague de résultats d’entreprises positifs, avec plusieurs actions enregistrant des hausses significatives. Airbnb (ABNB) s’envole de 14 % après avoir publié un quatrième trimestre supérieur aux attentes, tant sur le chiffre d’affaires que sur le bénéfice net. Bien que la société ait indiqué des perspectives plus prudentes pour le premier trimestre en raison des effets de change et d’une base de comparaison élevée, la rentabilité dépasse largement les prévisions, ce qui rassure les investisseurs. DraftKings (DKNG) grimpe de 11 %, grâce à un chiffre d’affaires de 1,39 milliard de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 13 % sur un an, dépassant les attentes revues à la baisse après des résultats sportifs défavorables en octobre et décembre. Son EBITDA ajusté a également dépassé les prévisions, confirmant une dynamique positive pour le spécialiste des paris en ligne. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile CRISPR Therapeutics (CRSP) bondit de 17 % après avoir été relevé à "Outperform" par Evercore/ISI, qui a augmenté son objectif de cours à 99 dollars contre 60 dollars précédemment. Les analystes estiment que les nouveaux programmes in vivo CTX320 et CTX310 pourraient marquer un tournant décisif pour la biotech. Le secteur des plateformes de streaming est aussi à l’honneur avec Roku (ROKU) qui progresse de 13 %, grâce à des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Son chiffre d’affaires et sa marge brute dépassent le consensus de respectivement 4 % et 9 %, tandis que son EBITDA excède les prévisions de 43 millions de dollars. Roku a également livré des prévisions encourageantes pour 2025, avec un objectif de profit brut et d’EBITDA supérieur au consensus. GameStop (GME) progresse de 7 % après un rapport de CNBC selon lequel l’entreprise envisage d’investir dans des actifs alternatifs, y compris les cryptomonnaies et le bitcoin. Cette nouvelle relance l’intérêt des investisseurs pour le titre, toujours très volatil. Du côté de l’hôtellerie et des jeux d’argent, Wynn Resorts (WYNN) gagne 9 %, bien que ses résultats et perspectives soient légèrement inférieurs à ceux de MGM Resorts, qui a publié des chiffres très solides la veille. Selon Stifle, ces résultats restent suffisamment positifs pour permettre une poursuite de la hausse du titre. Enfin, Procore Technologies (PCOR) avance de 7 %, soutenu par une croissance de 16 % de son chiffre d’affaires et un relèvement de ses prévisions annuelles. Sa prise de commandes cumulée (Total RPO) a progressé de 29 %, atteignant son plus haut niveau en six trimestres, ce qui témoigne d’une forte demande pour ses solutions logicielles.

