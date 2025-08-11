Industrie et Ressources ALB (Albemarle Corporation) : +7% ; alors que les actions et les prix du lithium augmentent (SQM, LAC, SGML) après que le géant des batteries Contemporary Amperex Technology a suspendu ses opérations dans une grande mine en Chine, alimentant les spéculations selon lesquelles Pékin pourrait suspendre d'autres projets alors qu'il lutte contre la surcapacité. Santé et Biotechnologie AVTR (Avantor) : +4% ; alors que l'investisseur activiste Engine Capital a exhorté le fabricant d'équipements médicaux AVTR à renouveler son conseil d'administration avec de nouveaux administrateurs, comme l'a montré une lettre lundi. Engine Capital possède environ 3% des actions en circulation d'Avantor. Commerce de détail et Consommation ELF (e.l.f. Beauty) : +8% ; a été surclassée de Pondération Égale à Surpondération chez Morgan Stanley et a relevé l'objectif de cours à 134 dollars contre 114 dollars, en disant que la contribution potentielle aux bénéfices était bien au-dessus des attentes du consensus grâce à la tarification, à l'accrétion de Rhode et à une croissance solide de l'activité de base.

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) : +12% ; Les actions du cannabis montent (CURLF, TCNNF, CGC, CRON, TLRY) après que le WSJ a rapporté que le président Trump envisage de reclasser le marijuana comme une drogue moins dangereuse. Le président a dit aux donateurs plus tôt ce mois-ci qu'il était intéressé à reclasser la drogue. Acquisitions et Fusions IMXI (Intermex) : +63% ; alors que WU est entré dans un accord définitif pour acquérir Intermex (IMXI) dans une transaction entièrement en cash à 16,00 dollars par action IMXI, représentant une valeur totale d'environ 500 millions de dollars.

MLNK (MeridianLink) : +23% ; a annoncé qu'elle serait acquise par des fonds conseillés par des affiliés de Centerbridge Partners, L.P. dans une transaction entièrement en cash qui valorise MeridianLink à une valeur d'entreprise d'environ 2,0 milliards de dollars, les détenteurs de MeridianLink recevant 20 dollars par action en cash.

RUM (Rumble Inc.) : +14% ; après avoir annoncé son intention d'acheter la firme d'IA Northern Data, où les actionnaires de Northern Data recevraient 2,319 nouvelles actions de classe A de Rumble pour chaque action de Northern Data cédée. Technologie et Médias MU (Micron Technology) : +5% ; a relevé ses prévisions pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025, augmentant les attentes de revenus à 11,2 milliards de dollars +/- 100 millions de dollars, contre une prévision précédente de 10,7 milliards de dollars +/- 300 millions de dollars et a relevé la prévision de bénéfice par action ajusté pour le quatrième trimestre à 2,85 dollars, plus ou moins 0,07 dollar, contre 2,50 dollars +/- 0,15 dollar et contre le consensus de 2,77 dollars et a également relevé les prévisions de marge.

TGNA (TEGNA Inc.) : +27% ; les actions ont bondi après que le WSJ a rapporté vendredi soir que le diffuseur NXST était en pourparlers pour acquérir son rival plus petit, citant des personnes familières avec le dossier. Une transaction pourrait se concrétiser bientôt, à condition que les négociations ne rencontrent pas d'obstacles de dernière minute.

