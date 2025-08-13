Technologie et Semi-conducteurs AMD (Advanced Micro Devices) : +5% ; les actions ont surperformé après un rapport de Fubon notant qu'AMD et AVGO seront les clients CoWoS à la croissance la plus rapide pour TSM, qui utilisera CoWoS pour les CPU et GPU en 2026.

LITE (Lumentum) : +2% ; a été surclassée de Sous-performance à Neutre chez Bank of America et a relevé l'objectif de cours à 135 dollars contre 78 dollars après les résultats, en disant que la demande excessive de puces et de modules pourrait avancer les objectifs de ventes de 600 à 750 millions de dollars de 2 à 3 trimestres plus tôt. Alors que les composants accrétifs de marge montent en puissance, la firme voit un chemin plus précoce pour que les GM entrent dans la plage de >40% d'ici le deuxième semestre 2026. Investissement et Crypto-monnaie ATNF (Atif Holdings) : +47% ; s'ajoutant à la hausse de plus de 200% la veille après que le milliardaire Peter Thiel a révélé une participation de 7,5% dans ATNF, selon un dépôt réglementaire tardif lundi. ATNF, un véhicule d'investissement pour thésauriser le jeton crypto ether, prévoit de se rebrander sous le nom d'ETHZilla, et a déclaré détenir 82 186 ethers, évalués à environ 349 millions de dollars. Santé et Biotechnologie GBIO (Generation Bio) : +31% ; les actions ont bondi après avoir annoncé qu'elles exploreraient des alternatives stratégiques, y compris une vente, une fusion ou une transaction d'actifs, avec TD Cowen comme conseiller, et ont annoncé une restructuration avec une réduction de la main-d'œuvre d'environ 90% d'ici la fin octobre (suite à des résultats plus faibles pour le deuxième trimestre avec des ventes de 765 000 dollars manquant l'estimation de 3,1 millions de dollars). Logiciels et Services INTA (Intapp) : +11% ; les actions ont bondi sur les résultats après un dépassement global au quatrième trimestre fiscal, une perspective initiale pour l'exercice 2026 qui a dépassé les attentes de la rue pour les lignes supérieures/inférieures, et le lancement d'un plan de rachat d'actions de 150 millions de dollars.

SPNS (Sapiens International Corporation) : +43% ; après que la firme de capital-investissement Advent International a conclu un accord pour acquérir Sapiens International Corp., un fournisseur israélien de logiciels pour l'industrie de l'assurance, pour environ 2,5 milliards de dollars ; les actionnaires de Sapiens recevront 43,50 dollars par action. Énergie et Ressources VG (Vonage) : +8% ; après que le Tribunal a pris le parti de l'entreprise dans une bataille juridique contre SHEL concernant la livraison de cargaison depuis l'installation d'exportation de Calcasieu Pass ; Shell avait accusé VG de favoriser les ventes au comptant par rapport aux obligations contractuelles. Médias et Divertissement WBTN (Wayback Time Network) : +71% ; les actions bondissent après avoir annoncé un accord avec DIS pour apporter environ 100 séries à son application en langue anglaise.

