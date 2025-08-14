Technologie et Commerce en Ligne AMZN (Amazon) : +2% ; parmi les principaux gagnants du S&P 500, aux côtés d'autres grandes capitalisations technologiques comme ORCL, NFLX, AVGO.

(Amazon) : +2% ; parmi les principaux gagnants du S&P 500, aux côtés d'autres grandes capitalisations technologiques comme ORCL, NFLX, AVGO. DDS (Dillard's) : +2% ; suite aux résultats des bénéfices ce matin. Finance et Services DLO (DLocal) : +21% ; les actions ont bondi après que l'EBIT du deuxième trimestre a dépassé de 19% grâce à des volumes solides, une expansion du taux de prise net d'un trimestre sur l'autre et une meilleure discipline des coûts ; les prévisions ont été relevées, impliquant une croissance de 45% d'une année sur l'autre du volume total de paiements et de l'EBITDA ajusté en 2025.

(DLocal) : +21% ; les actions ont bondi après que l'EBIT du deuxième trimestre a dépassé de 19% grâce à des volumes solides, une expansion du taux de prise net d'un trimestre sur l'autre et une meilleure discipline des coûts ; les prévisions ont été relevées, impliquant une croissance de 45% d'une année sur l'autre du volume total de paiements et de l'EBITDA ajusté en 2025. RRGB (Red Robin Gourmet Burgers) : +3% ; après de meilleurs résultats pour le deuxième trimestre, avec un bénéfice par action ajusté de 0,26 dollar contre une estimation de (-0,15 dollar) ; revenus du deuxième trimestre de 283,7 millions de dollars contre une estimation de 281,7 millions de dollars ; EBITDA ajusté du deuxième trimestre de 22,4 millions de dollars contre une estimation de 17,4 millions de dollars. Introduction en Bourse et Investissement BLSH (BrightLight Shares) : +23% ; les actions rebondissent après avoir clôturé à 68 dollars mercredi lors de leur première journée de cotation, au-dessus du prix d'IPO de 37 dollars, mais en dessous du prix d'ouverture de 90 dollars et du plus haut intraday de 118 dollars. Autres WULF (TeraWulf) : +35% ; alors que GOOGL soutient 1,8 milliard de dollars d'obligations de location de Fluidstack pour soutenir les accords de colocation HPC de 200 MW de TeraWulf. Google recevra des bons pour environ 41 millions d'actions, acquérant une participation en actions d'environ 8% dans TeraWulf.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."