Points clés APLD : Perte ajustée par action au premier trimestre plus faible que prévu, revenus supérieurs aux estimations.

: Perte ajustée par action au premier trimestre plus faible que prévu, revenus supérieurs aux estimations. CRML : Les actions des terres rares prolongent les gains récents après que la Chine a renforcé ses contrôles à l'exportation des terres rares.

: Les actions des terres rares prolongent les gains récents après que la Chine a renforcé ses contrôles à l'exportation des terres rares. LEU : Evercore relève son objectif de cours pour Centrus Energy à 452 dollars, anticipant une croissance de la demande d'uranium pour l'énergie nucléaire.

Technologie et Logiciels AMCR (Amcor) : +2% ; après avoir nommé Stephen Scherger en tant que Directeur Financier, suite à la décision de Michael Casamento de retourner en Australie ; a également réaffirmé les prévisions de bénéfices ajustés pour l'exercice 2026.

(Amcor) : +2% ; après avoir nommé Stephen Scherger en tant que Directeur Financier, suite à la décision de Michael Casamento de retourner en Australie ; a également réaffirmé les prévisions de bénéfices ajustés pour l'exercice 2026. APLD (Applied Digital) : +26% ; car la perte ajustée par action du premier trimestre (-0,03 dollar) était plus faible que les estimations (-0,13 dollar) avec des revenus de 64,2 millions de dollars contre une estimation de 51 millions de dollars ; dit que l'examen des options stratégiques pour l'activité de services cloud reste en cours ; a déclaré qu'elle était désormais en discussions avancées avec un client hyperscaler pour son deuxième campus de centre de données en Dakota du Nord.

(Applied Digital) : +26% ; car la perte ajustée par action du premier trimestre (-0,03 dollar) était plus faible que les estimations (-0,13 dollar) avec des revenus de 64,2 millions de dollars contre une estimation de 51 millions de dollars ; dit que l'examen des options stratégiques pour l'activité de services cloud reste en cours ; a déclaré qu'elle était désormais en discussions avancées avec un client hyperscaler pour son deuxième campus de centre de données en Dakota du Nord. ESTC (Elastic) : +6% ; autorise un programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars et relève la vue des revenus du deuxième trimestre à 417-419 millions de dollars contre 415-417 millions de dollars (est. 416,3 millions de dollars) tout en affirmant la vue du BPA du deuxième trimestre de 0,56-0,58 dollar.

(Elastic) : +6% ; autorise un programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars et relève la vue des revenus du deuxième trimestre à 417-419 millions de dollars contre 415-417 millions de dollars (est. 416,3 millions de dollars) tout en affirmant la vue du BPA du deuxième trimestre de 0,56-0,58 dollar. RKLB (Rocket Lab) : +6% ; après avoir déclaré avoir signé un contrat pour deux lancements Electron avec l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise (JAXA), lançant depuis le Complexe de Lancement 1 de Rocket Lab en Nouvelle-Zélande. Énergie et Ressources CRML (Coremold) : +10% ; les actions des terres rares prolongent les gains récents (USAR, MP, METC) après que la Chine a renforcé ses contrôles à l'exportation des terres rares jeudi, élargissant les restrictions sur la technologie de traitement et exprimant son intention de limiter les exportations vers les utilisateurs de défense et de semi-conducteurs à l'étranger.

(Coremold) : +10% ; les actions des terres rares prolongent les gains récents (USAR, MP, METC) après que la Chine a renforcé ses contrôles à l'exportation des terres rares jeudi, élargissant les restrictions sur la technologie de traitement et exprimant son intention de limiter les exportations vers les utilisateurs de défense et de semi-conducteurs à l'étranger. LEU (Centrus Energy) : +9% ; après qu'Evercore a relevé son objectif de cours pour la société d'uranium à un sommet de 452 dollars contre 252 dollars, anticipant une croissance de la demande d'uranium pour l'énergie nucléaire. Les perspectives de Centrus Energy semblent plus brillantes avec une hausse des prix de l'SWU et des expansions de capacité potentielles.

(Centrus Energy) : +9% ; après qu'Evercore a relevé son objectif de cours pour la société d'uranium à un sommet de 452 dollars contre 252 dollars, anticipant une croissance de la demande d'uranium pour l'énergie nucléaire. Les perspectives de Centrus Energy semblent plus brillantes avec une hausse des prix de l'SWU et des expansions de capacité potentielles. WULF (TeraWulf) : +12% ; parmi les noms de mineurs de Bitcoin (CIFR, CLSK, HIVE, HUT, IREN, RIOT) qui sont en hausse non pas à cause du minage de crypto, mais en raison de leurs pivots stratégiques vers l'infrastructure d'IA et le calcul haute performance (HPC). Ils exploitent leurs centres de données existants, optimisés pour les opérations intensives en énergie, pour répondre à la demande croissante de ressources de calcul pour l'IA, comme les clusters de GPU pour l'entraînement de modèles.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."