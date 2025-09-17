Technologie et Semi-conducteurs BABA (Alibaba) : +2% ; après avoir remporté un client majeur pour ses puces IA. China Unicom déploiera les puces IA d'Alibaba via l'unité de cloud computing du géant du commerce électronique, selon la télévision d'État CCTV. Les puces sont développées par l'unité de semi-conducteurs d'Alibaba appelée Pingtouge ou T-Head – CNBC.

NFLX (Netflix) : +1% ; a été surclassé de Maintien à Achat chez Loop Capital et l'objectif de cours a été relevé à 1 350 dollars contre 1 150 dollars, basé sur un engagement exceptionnel au troisième trimestre, un contenu solide pour le quatrième trimestre, des hypothèses de marge à long terme plus élevées car chaque dollar de contenu génère plus de revenus, ce qui conduit à des bénéfices plus élevés et à un flux de trésorerie libre.

ZG (Zillow Group) : +3% ; a été surclassé à Surperformance chez Bernstein et l'objectif de cours a été relevé à 105 dollars contre 70 dollars, disant qu'ils sont de plus en plus à l'aise étant donné : l'exécution récente sur la croissance des revenus à deux chiffres ; l'émergence des locations et des Showcases ; l'amélioration de la qualité des bénéfices et la possibilité d'une baisse des taux. Transport et Mobilité LYFT (Lyft) : +14% ; a déclaré qu'elle s'associait avec Waymo de GOOGL, dans le cadre d'un plan pour lancer le service de covoiturage autonome de Waymo à Nashville, Tenn., à partir de l'année prochaine en utilisant les services de gestion de flotte de Lyft, y compris la maintenance des véhicules, les infrastructures et les opérations de dépôt (les actions d'UBER ont chuté en réaction). Énergie et Ressources NFE (New Fortress Energy) : +38% ; devrait prolonger le rallye record de 45% de mardi, après que la firme du milliardaire Wes Edens a finalisé un accord de sept ans d'une valeur de 4 milliards de dollars pour fournir du gaz naturel liquéfié à Porto Rico. Santé et Biotechnologie ORKA (Orum Therapeutics) : +11% ; après que le développeur de médicaments a donné des données intermédiaires d'un essai de phase précoce de sa thérapie expérimentale contre les maladies inflammatoires et a annoncé un placement privé de 180 millions de dollars.

ROIV (Roivant Sciences) : +12% ; après que la société et son partenaire Priovant Therapeutics ont déclaré que le brepocitinib avait atteint son critère principal d'évaluation dans un essai de phase 3 pour la dermatomyosite, une maladie auto-immune débilitante. Finance et Services WDAY (Workday) : +9% ; après que l'investisseur activiste Elliott Management a constitué un portefeuille de plus de 2 milliards de dollars dans la société, tout en exprimant son soutien à la direction de WDAY ; la société a également annoncé un plan de rachat d'actions de 5 milliards de dollars d'ici l'exercice 2027 après avoir autorisé un rachat d'actions de 4 milliards de dollars le 16 septembre ; les actions ont également été surclassées de Sous-performance à Neutre chez Piper.

