(CoreWeave) : +5% ; et NVDA ont conclu un nouvel ordre de 6,3 milliards de dollars dans le cadre de leur accord de services principal de 2023, donnant à Nvidia le droit d'acheter toute capacité de centre de données non utilisée de CoreWeave jusqu'en avril 2032. GOOGL (Alphabet) : +4% ; a atteint une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars pour la première fois de son histoire ; Citigroup a relevé son objectif de cours à 280 dollars, compte tenu de leur opinion selon laquelle la vitesse des produits de Google s'accélère malgré une plus grande clarté autour de ses défis juridaux et réglementaires, dans ce que nous croyons être un marché de la publicité en ligne relativement sain. Santé et Biotechnologie GLUE (Monte Rosa Therapeutics) : +34% ; les actions montent après avoir annoncé qu'elle avait conclu un accord de collaboration avec NVS pour développer des médicaments contre les maladies à médiation immunitaire ; l'accord inclut un paiement initial de 120 millions de dollars à Monte Rosa, la société étant éligible pour un total allant jusqu'à 5,7 milliards de dollars en paiements de jalons et d'options à travers les programmes. Énergie et Ressources BRY (Berry Corporation) : +20% ; CRC a déclaré qu'elle achèterait BRY dans le cadre d'un accord qui valoriserait le rival à environ 717 millions de dollars, y compris la dette, alors que les actionnaires de Berry recevront 0,0718 action de California Resources pour chaque action détenue, valorisant Berry à 3,806 dollars par action. Automobile et Transport TSLA (Tesla) : +6% ; les actions prolongent les gains de jeudi et vendredi après que le PDG Elon Musk ait révélé qu'il avait acheté plus de 2,5 millions d'actions vendredi, pour un total d'environ 1 milliard de dollars. Musk rapporte un achat sur le marché ouvert de 2,57 millions d'actions ordinaires de la société le 12 septembre à un prix compris entre 372,370 et 396,540 dollars par action. Autres STX (Seagate Technology) : +7% ; nouveaux records historiques avec des gains pour WDC alors que les actions de HDD prolongent les gains grâce à la hausse des prix, stimulées par les commentaires des analystes de Wall Street.

