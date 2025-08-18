Technologie et Logiciels CCOI (Cogent Communications) : +9% ; a été doublement surclassée de Sous-pondération à Surpondération chez Wells Fargo, qui a déclaré que Cogent avait atteint un tournant, la plupart des revenus non rentables liés à Sprint étant désormais derrière elle, et la firme s'attend à ce que la croissance reprenne en 2026 alors que Cogent achève son intégration réseau.

(Novo Nordisk) : +4% ; les actions ont progressé après que son médicament blockbuster contre l'obésité, Wegovy, ait reçu l'approbation américaine pour traiter une forme grave de maladie du foie (les actions de MDGL ont chuté sur les titres). SNGX (Soligenix) : +58% ; les actions montent alors que la FDA accorde à Soligenix la désignation de médicament orphelin pour le traitement de la maladie de Bechet après examen des résultats récents de l'étude clinique de phase 2. Acquisitions et Fusions SHCO (Soho House) : +16% ; après qu'un groupe d'investisseurs dirigé par MCR Hotels, basé à New York, a pris privé l'opérateur de clubs membres Soho House pour une valeur d'entreprise totale d'environ 2,7 milliards de dollars, les actionnaires recevront 9 dollars par action (la nouvelle a confirmé un rapport du WSJ pendant la nuit sur l'opération M&A). Finance et Services UNH (UnitedHealth Group) : +2% ; s'ajoutant aux gains de vendredi de plus de 12% après que Warren Buffett's Berkshire Hathaway Inc. et d'autres investisseurs ont acheté des actions de l'assureur santé. Autres WULF (TeraWulf) : +6% ; annonce une offre privée proposée de 400 millions de dollars d'obligations convertibles, déclarant que le produit servira à financer l'expansion des centres de données et des objectifs corporatifs ; les actions ont initialement chuté mais ont inversé la tendance à la hausse après que GOOGL a annoncé qu'elle augmenterait sa participation à environ 14% contre environ 8% alors que les deux entreprises étendent leur campus de Lake Mariner DC dans l'ouest de New York.

