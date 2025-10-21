Points clés NERV : Les actions ont bondi après avoir annoncé qu'elle recevrait jusqu'à 200 millions de dollars de produits bruts par le biais d'un placement privé pour financer un essai de phase tardive et une nouvelle soumission de son médicament expérimental contre la schizophrénie, le roluperidone, à la FDA américaine.

(Crown Holdings) : +5% ; après un dépassement des estimations de BPA/revenus du troisième trimestre (2,24 dollars/3,2 milliards de dollars contre une estimation de 1,99 dollar/3,13 milliards de dollars) tandis que le guide du quatrième trimestre est au-dessus du consensus et a relevé le BPA annuel de 0,45 dollar ou 6% à 7,75 dollars (7,70-7,80 dollars) contre une prévision précédente de 7,30 dollars (7,10-7,50 dollars) ; a déclaré que le revenu d'exploitation de BevCan était d'environ 408 millions de dollars (en baisse d'environ 1,5% d'une année sur l'autre), légèrement en dessous du consensus. FLR (Fluor Corporation) : +2% ; après que le Wall Street Journal a rapporté que la firme d'investissement activiste Starboard Value avait acquis une participation d'environ 5% dans FLR et a déclaré qu'elle pousserait Fluor à réaliser de la valeur à partir d'une participation de 40% qu'elle détient dans la société d'ingénierie nucléaire en forte croissance NuScale Power (SMR). Automobile GM (General Motors) : +14% ; BPA ajusté du troisième trimestre de 2,8 dollars contre les estimations des analystes de 2,31 dollars, tandis que les revenus trimestriels de 48,59 milliards de dollars ont dépassé l'estimation de 45,26 milliards de dollars ; a relevé sa prévision de bénéfice de base annuel à 12-13 milliards de dollars contre une vue précédente de 10-12,5 milliards de dollars, en disant qu'elle s'attend à un impact moindre des tarifs douaniers ; a relevé la prévision de BPA ajusté pour 2025 à 9,75-10,50 dollars contre 8,25-10,00 dollars. Commerce de détail et Consommation KO (Coca-Cola) : +3% ; a rapporté un BPA du troisième trimestre de 0,82 dollar contre une estimation de 0,78 dollar grâce à de meilleurs revenus de 12,5 milliards de dollars contre une estimation de 12,39 milliards de dollars, le revenu d'exploitation ayant augmenté de 59%, tiré par la croissance des revenus organiques et la gestion des coûts, et a guidé une croissance des revenus organiques (non-GAAP) de 5% à 6% pour 2025. Divertissement et Médias WBD (Warner Bros. Discovery) : +9% ; a déclaré avoir initié un examen des alternatives stratégiques en réponse à l'intérêt d'acquisition qu'elle a reçu de plusieurs parties. Le conseil d'administration de la société évaluera des options, y compris la vente de l'ensemble de la société, des transactions séparées pour ses activités Warner Bros. et Discovery Global, ainsi que la poursuite de la séparation prévue de la société à compléter d'ici le milieu de l'année prochaine.

