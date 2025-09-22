Santé et Biotechnologie MBX (Mereo Biopharma) : +123% ; après que la société a fourni les résultats principaux de son essai clinique de phase 2 sur le canvuparatide une fois par semaine pour les patients atteints d'hypoparathyroïdie chronique.

MTSR (Metsera) : +60% ; après avoir été acquise par PFE dans une transaction évaluée à 47,50 dollars par action Metsera en cash à la clôture, pour une valeur d'entreprise initiale de 4,9 milliards de dollars avec un CVR pouvant atteindre 22,50 dollars par action en paiements supplémentaires.

SRPT (Sarepta Therapeutics) : +6% ; a été surclassée de Performance de Marché à Surperformance chez BMO Capital, en disant qu'ils apprécient les préoccupations crédibles concernant un éventuel décès de patient ambulatoire qui pourrait compromettre la viabilité d'Elevidys mais estiment que la valorisation actuelle de l'action penche le rapport risque/rendement à la hausse.

TEM (Tempus) : +9% ; les actions ont augmenté après avoir reçu la clearance 510(K) de la FDA pour Tempus xR IVD, un dispositif de diagnostic in vitro RNA NGS ; le xR IVD sera offert comme outil pour les sciences de la vie afin de soutenir les programmes de développement de médicaments. Technologie et Logiciels IREN (Iris Energy) : +8% ; a annoncé qu'elle avait doublé sa capacité AI Cloud à 23k GPUs suite à l'acquisition de 12,4k GPUs supplémentaires et vise désormais plus de 500 millions de dollars de revenus annualisés (ARR) pour l'AI Cloud d'ici le premier trimestre 2026.

TER (Teradyne) : +8% ; après que Susquehanna a noté que des vérifications récentes à Taïwan avec des acteurs clés de la chaîne d'approvisionnement en calcul AI indiquent que TER gagne une traction significative chez TSM, en particulier pour le "wafer sort testing" des GPU. Acquisitions et Fusions HOUS (Anywhere Real Estate) : +59% ; COMP annonce une combinaison avec Anywhere Real Estate (HOUS) dans une transaction entièrement en actions alors que la société combinée devrait avoir une valeur d'entreprise d'environ 10 milliards de dollars (y compris l'assomption de la dette) ; les actionnaires de HOUS recevront 13,01 dollars par action ordinaire d'Anywhere.

ODP (Office Depot) : +33% ; va être acquise par Atlas Holdings dans une transaction entièrement en cash dans le cadre d'un accord évalué à environ 1 milliard de dollars alors que les actionnaires recevront 28 dollars par action.

PINC (Premier) : +8% ; après avoir annoncé un accord définitif pour être acquise par Patient Square Capital dans une transaction évaluée à 2,6 milliards de dollars alors que les actionnaires de Premier recevront 28,25 dollars en cash par action.

PRO (PROS Holdings) : +40% ; après être entrée dans un accord définitif pour être acquise par Thoma Bravo dans une transaction entièrement en cash valorisant PROS à environ 1,4 milliard de dollars. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Pros recevront 23,25 dollars par action en cash.

