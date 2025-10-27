Points clés RNA : NVS a annoncé qu'elle acquerrait la société dans une transaction entièrement en cash de 12 milliards de dollars, les actionnaires recevront 72 dollars par action en cash, une prime de 46% par rapport au prix de clôture de vendredi, renforçant son portefeuille de traitements pour les troubles musculaires rares.

: NVS a annoncé qu'elle acquerrait la société dans une transaction entièrement en cash de 12 milliards de dollars, les actionnaires recevront 72 dollars par action en cash, une prime de 46% par rapport au prix de clôture de vendredi, renforçant son portefeuille de traitements pour les troubles musculaires rares. BBAR : Les actions ont bondi, avec des gains importants pour BMA, EDN, GGAL, TEO et d'autres entreprises avec une exposition significative à l'Argentine, après que le président Javier Milei a réalisé une forte performance lors des élections législatives, apaisant les inquiétudes concernant un blocage de ses plans économiques.

: Les actions ont bondi, avec des gains importants pour BMA, EDN, GGAL, TEO et d'autres entreprises avec une exposition significative à l'Argentine, après que le président Javier Milei a réalisé une forte performance lors des élections législatives, apaisant les inquiétudes concernant un blocage de ses plans économiques. QCOM : Après avoir annoncé le lancement de ses solutions de nouvelle génération optimisées pour l'inférence IA pour les centres de données : les cartes accélératrices basées sur les puces Qualcomm AI200 et AI250, et les racks.

Finance et Services BBAR (Banco BBVA Argentina) : +41% ; les actions ont bondi, avec des gains importants pour BMA, EDN, GGAL, TEO et d'autres entreprises avec une exposition significative à l'Argentine, après que le président Javier Milei a réalisé une forte performance lors des élections législatives, apaisant les inquiétudes concernant un blocage de ses plans économiques.

(Banco BBVA Argentina) : +41% ; les actions ont bondi, avec des gains importants pour BMA, EDN, GGAL, TEO et d'autres entreprises avec une exposition significative à l'Argentine, après que le président Javier Milei a réalisé une forte performance lors des élections législatives, apaisant les inquiétudes concernant un blocage de ses plans économiques. CADE (Cadence Bank) : +5% ; après avoir convenu d'être achetée par HBAN dans une transaction entièrement en actions qui valorise Cadence à 7,4 milliards de dollars ; les actionnaires de CADE recevront 2,475 actions de HBAN pour chaque action détenue, valorisant Cadence à 39,77 dollars.

(Cadence Bank) : +5% ; après avoir convenu d'être achetée par HBAN dans une transaction entièrement en actions qui valorise Cadence à 7,4 milliards de dollars ; les actionnaires de CADE recevront 2,475 actions de HBAN pour chaque action détenue, valorisant Cadence à 39,77 dollars. JHG (Janus Henderson Group) : +18% ; a confirmé avoir reçu une lettre d'offre dimanche de Trian Fund Management et General Catalyst Group pour acheter le reste de la société de gestion d'actifs que Trian ne possède pas déjà pour 46 dollars par action. Santé et Biotechnologie BBIO (BridgeBio Pharma) : +12% ; après que toutes les analyses intermédiaires primaires et secondaires de l'étude de phase 3 FORTIFY ont été réussies avec un profil de sécurité bien toléré conforme aux études antérieures de la société.

(BridgeBio Pharma) : +12% ; après que toutes les analyses intermédiaires primaires et secondaires de l'étude de phase 3 FORTIFY ont été réussies avec un profil de sécurité bien toléré conforme aux études antérieures de la société. RNA (Avidity Biosciences) : +42% ; NVS a annoncé qu'elle acquerrait la société dans une transaction entièrement en cash de 12 milliards de dollars, les actionnaires recevront 72 dollars par action en cash, une prime de 46% par rapport au prix de clôture de vendredi, renforçant son portefeuille de traitements pour les troubles musculaires rares.

(Avidity Biosciences) : +42% ; NVS a annoncé qu'elle acquerrait la société dans une transaction entièrement en cash de 12 milliards de dollars, les actionnaires recevront 72 dollars par action en cash, une prime de 46% par rapport au prix de clôture de vendredi, renforçant son portefeuille de traitements pour les troubles musculaires rares. ZBIO (Zai Lab) : +12% ; les actions ont bondi après avoir déclaré avoir obtenu des résultats positifs de l'essai de phase 2 Moonstone sur l'obexelimab pour le traitement de la sclérose en plaques récurrentes, ou RMS, atteignant le critère principal de l'essai. Technologie et Logiciels QCOM (Qualcomm) : +18% ; après avoir annoncé le lancement de ses solutions de nouvelle génération optimisées pour l'inférence IA pour les centres de données : les cartes accélératrices basées sur les puces Qualcomm AI200 et AI250, et les racks. Commerce de détail et Consommation KDP (Keurig Dr Pepper) : +5% ; les résultats du troisième trimestre ont été meilleurs que prévu avec des ventes en hausse de 11% d'une année sur l'autre à 4,31 milliards de dollars contre une estimation de 4,16 milliards de dollars et a relevé sa prévision de croissance des ventes pour l'année (en monnaie constante) à une fourchette de croissance à un chiffre élevé contre une prévision de croissance à un chiffre moyen précédemment. Énergie et Utilities PUMP (ProPetro Holding) : +15% ; après avoir signé un contrat d'alimentation de 60 mégawatts à long terme pour un centre de données hyperscale, utilisant une technologie de stockage d'énergie hybride ; le déploiement et les opérations devraient commencer au deuxième trimestre 2026.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."