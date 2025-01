Les grandes banques publient leurs résultats pour le quatrième trimestre 2024, juste avant l'IPC

L'article suivant sera mis à jour au fur et à mesure que d'autres banques publieront leurs rapports trimestriels. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Alors que le secteur financier termine la saison des résultats du quatrième trimestre, JPMorgan Chase, Wells Fargo et Bank of New York Mellon ont publié leurs résultats en premier, offrant un aperçu crucial des performances du secteur bancaire dans un paysage économique en pleine évolution. JPMorgan Chase & Co (JPM.US) JPMorgan Chase a réalisé une excellente performance au quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes sur les principaux indicateurs. La banque a déclaré un chiffre d'affaires ajusté de 43,74 milliards de dollars, dépassant largement l'estimation consensuelle de 42,01 milliards de dollars. Le bénéfice par action a atteint 4,81 dollars, ce qui témoigne d'une solide rentabilité. JPM gagne 2 % dans les échanges avant bourse. Principaux indicateurs de performance : Prêts : 1,35 trillion de dollars, conforme aux attentes

Provision pour pertes de crédit : 2,63 milliards de dollars, inférieure aux estimations de 3,04 milliards de dollars

Rendement des capitaux propres : 17 % (contre 14,1 % estimés)

Rendement des capitaux propres tangibles : 21 % (contre 17,2 % estimés)

Valeur comptable par action : $116.07 Le PDG Jamie Dimon a souligné les bonnes performances de l'entreprise dans tous les secteurs d'activité, en particulier dans les domaines suivants les commissions de banque d'investissement (en hausse de 49 %)

les revenus des marchés (en hausse de 21 %)

les revenus des paiements (qui ont atteint le chiffre record de 18,1 milliards de dollars pour l'année)

Croissance des services bancaires aux consommateurs (2 millions de nouveaux comptes chèques nets en 2024)

Gestion d'actifs et de patrimoine (revenu record de 5,8 milliards de dollars)

Wells Fargo & Co (WFC.US) Wells Fargo a publié des résultats mitigés pour le quatrième trimestre 2024, avec un revenu net d'intérêts élevé mais une certaine pression sur les revenus et les dépenses globaux. WFC gagne 2,5 % dans les échanges de pré-marché. Chiffres clés : Revenu net d'intérêts : 11,84 milliards de dollars (supérieur à l'estimation de 11,7 milliards de dollars).

Revenus : 20,38 milliards de dollars (légèrement inférieur à l'estimation de 20,59 milliards de dollars)

BPA : 1,43

Prêts moyens : 906,4 milliards de dollars

Ratio d'efficacité : 68 % (supérieur à l'estimation de 64,9 %) Performance des secteurs d'activité : Revenus de la banque commerciale : 3,17 milliards de dollars

Revenus des services bancaires aux entreprises et d'investissement : 4,61 milliards de dollars

Revenus de la gestion de patrimoine et d'investissement : 3,96 milliards de dollars

Revenus des services bancaires aux consommateurs et des prêts : 8,98 milliards de dollars

Bank of New York Mellon Corp. (BK.US) BNY Mellon a publié des résultats solides pour le quatrième trimestre, avec des dépassements significatifs à la fois des bénéfices et des revenus, grâce à des revenus d'intérêts et des revenus de commissions supérieurs aux attentes. BK gagne 1,75 % dans les échanges de pré-marché. Faits saillants : BPA ajusté : 1,72 $ (par rapport à l'estimation de 1,58 $)

Total des revenus : 4,85 milliards de dollars (en hausse de 11% par rapport à l'année précédente)

Revenus d'intérêts nets : 1,19 milliard de dollars (contre une estimation de 1,06 milliard de dollars)

Marge d'intérêt nette : 1,32% (contre une estimation de 1,17%)

Total des commissions et autres revenus : 3,65 milliards de dollars (contre une estimation de 3,61 milliards de dollars) Gestion d'actifs et services : Actifs sous gestion : 2,03 billions de dollars

Actifs sous administration : 52,1 billions de dollars

Sorties nettes : 15 milliards de dollars

Total des dépôts : 289,52 milliards de dollars Efficacité opérationnelle : Dépenses autres que les intérêts : 3,36 milliards de dollars

Rendement des fonds propres : 12,2

Ratio de fonds propres de catégorie 1 : 11,2

Ratio de couverture des liquidités : 115%. Le PDG Robin Vince a noté les efforts de transformation réussis de la banque en 2024, soulignant les améliorations technologiques qui ont réduit les coûts unitaires des opérations de conservation de 5 % et les coûts des services de fonds traditionnels de 15 %. La plateforme d'intelligence artificielle de la banque, Eliza, prend désormais en charge 35 % des effectifs. Perspectives du marché et commentaires économiques Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, a donné son point de vue sur le paysage économique : La résilience continue de l'économie américaine.

Des dépenses de consommation saines, y compris pendant les fêtes de fin d'année

Amélioration de l'optimisme des entreprises

Préoccupations inflationnistes persistantes

Risques géopolitiques accrus À l'horizon 2025, BNY Mellon s'attend à ce que une augmentation en pourcentage à un chiffre du revenu net d'intérêt

Une croissance continue des revenus de commissions

Avantages continus des initiatives de transformation technologique

