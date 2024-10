Les institutions mettent à jour leurs prévisions, la Fed a-t-elle entamé un cycle agressif de baisse des taux ? 💲

Les marchés progressent aujourd'hui dans l'euphorie de la décision dovish de la Fed d'hier. Cependant, il y a aussi des spéculations sur le fait que la Fed « en sait plus », ce qui a conduit à une réduction plus importante des taux d'intérêt. Bien qu'il s'agisse encore de spéculations, les données concrètes de l'économie américaine n'indiquent pas encore un ralentissement plus important. Aujourd'hui, nous avons vu plusieurs mises à jour des prévisions économiques des institutions financières qui ont pris en compte la nouvelle position de la Fed. De manière surprenante, les nouvelles prévisions de Fitch semblent quelque peu en contradiction avec les perspectives optimistes de la Fed. Fitch Ratings prévoit un ralentissement significatif de la croissance économique américaine en 2025 suite aux baisses de taux de la Réserve fédérale, ainsi qu'un ralentissement de la croissance des recettes budgétaires des Etats. Fitch met l'accent sur le marché du travail et la croissance de l'emploi, qui ralentissent déjà, les États passant d'une période de croissance dynamique à une nouvelle normalité d'expansion modérée. Fitch souligne que la récente résilience fiscale des États les a aidés à s'adapter en douceur à l'évolution des conditions économiques. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Prévisions concernant le marché du logement Fitch Ratings note que si les baisses de taux de la Réserve fédérale atténuent quelque peu la pression sur le marché du logement américain, il est peu probable que les taux hypothécaires tombent en dessous de 5,0 % avant 2027. L'écart actuel entre les taux hypothécaires à 30 ans et les rendements du Trésor à 10 ans reste élevé, reflétant les risques accrus de remboursement anticipé et la réduction de la détention de titres adossés à des créances hypothécaires par la Fed. Les données du marché du travail publiées aujourd'hui ne confirment pas encore un rebond du marché secondaire (axe inversé). Toutefois, la forte baisse récente des taux hypothécaires (-11 % a/a) commencera à avoir un impact positif sur le marché du logement dans les mois à venir. La demande de biens immobiliers résidentiels a diminué et le faible niveau des stocks continue de limiter les ventes. Toutefois, la poursuite de la baisse des taux hypothécaires devrait stimuler positivement la demande sur ce marché. Prévisions de taux d'intérêt par institution La Citi Bank était l'une des rares banques à prévoir une baisse de 50 points de base des taux d'intérêt de la Fed en septembre. La banque s'attend maintenant à ce que l'assouplissement monétaire agressif se poursuive lors des prochaines réunions et n'exclut pas une nouvelle baisse de 50 points de base.

JPMorgan prévoit une nouvelle baisse des taux de 50 points de base en novembre, mais cette prévision pourrait changer en fonction de l'affaiblissement des données du marché du travail dans les prochains rapports sur l'emploi.

Goldman Sachs prévoit une série plus longue de baisses de taux d'un quart de point de novembre à juin 2025, la décision entre une baisse d'un quart de point ou d'un demi-point en novembre dépendant des futurs rapports sur l'emploi. Comme on l'a vu, les prévisions ont radicalement changé par rapport à la période précédant la conférence d'hier. Le marché s'attend désormais à des réductions de 50 à 75 points de base au cours des deux prochaines réunions, d'ici à la fin de 2024. Les projections dovistes soutiennent actuellement le marché boursier, avec des gains particulièrement visibles dans les petites entreprises (US2000) et sur le marché des crypto-monnaies.

