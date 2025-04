Les membres de la Fed commentent l'économie américaine et les droits de douane 🗽La hausse de l'inflation ne sera-t-elle que temporaire ? L'USDIDX perd 0,6 %.

Les membres de la Réserve fédérale Christopher Waller et Kevin Hammack ont fait part aujourd'hui de leurs points de vue sur l'économie américaine et la politique monétaire. M. Hammack a indiqué que la Fed ne devrait pas baisser ses taux d'intérêt en mai, tandis que M. Waller s'est dit « prêt à faire abstraction des hausses de prix liées aux droits de douane », car celles-ci devraient être temporaires. Déclarations de Christopher Waller (Fed) Se concentrer uniquement sur les données comporte le risque d'un retard dans la réponse politique.

Des baisses de taux pourraient s'avérer nécessaires si le chômage augmente.

Je suis prêt à faire abstraction des hausses de prix causées par les droits de douane.

Il faudra du courage pour considérer les hausses de prix liées aux droits de douane comme temporaires.

Un ralentissement de la demande dû aux droits de douane pourrait compenser une partie de l'impact inflationniste.

Je reste convaincu que l'impact des droits de douane sera un effet ponctuel sur le niveau des prix.

L'évolution de l'inflation au cours des 18 derniers mois a été inégale.

Il est possible que les droits de douane entraînent une hausse rapide du chômage.

Ce n'est pas seulement le niveau du chômage qui importe, mais aussi la rapidité du changement.

Le second semestre devrait apporter plus de clarté sur l'impact des droits de douane.

Nous pourrions assister à une hausse des prix à mesure que les licenciements commenceront.

Le moyen le plus simple de compenser le coût des droits de douane est de réduire les effectifs.

Il est peu probable que nous voyions des effets clairs des droits de douane d'ici juillet.

Il n'y a aucune raison évidente d'exclure les droits de douane du débat budgétaire.

Nous devons mieux contrôler le déficit budgétaire.

Des droits de douane moins élevés auront un effet modéré sur les prix.

Je ne serais pas surpris de voir davantage de licenciements et une hausse du chômage.

Les entreprises tentent de déterminer comment fonctionner dans le contexte des droits de douane.

Les droits de douane font désormais partie intégrante de la plupart des discussions économiques. Déclarations de Kevin Hammack (Fed) Il est possible que la position de Trump sur la présidence de la Fed influence l'interprétation des données.

Il convient de surveiller de près la baisse des actions, des obligations et du dollar.

La Fed pourrait agir en juin si les données le justifient clairement. Jusqu'à présent, l'économie américaine reste très résistante.

La Fed réagira rapidement si nécessaire.

Je vois des signes encourageants dans les données concrètes, mais les données subjectives restent préoccupantes.

La Fed doit rester patiente, il est trop tôt pour envisager une action en mai.

Je n'ai pas de scénario de base pour l'instant, j'explore plusieurs scénarios pour l'économie.

Nous ne savons toujours pas quels effets l'incertitude et la politique commerciale auront sur l'économie.

Les entreprises suspendent leurs investissements en raison de l'incertitude. L'incertitude pèse lourdement sur la planification des activités.

