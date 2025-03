Les membres de la Fed Waller, Williams et Goolsbee commentent l'économie américaine 🏛️L'EURUSD chute de 0,3 %

Le dollar américain continue de se renforcer aujourd'hui, la paire EURUSD perdant près de 0,3 %. Le 21 mars, plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine (Fed) - Christopher Waller, John Williams et Austan Goolsbee - ont partagé leurs points de vue sur l'économie américaine, l'inflation, les droits de douane et la politique monétaire. Voici le détail complet de leurs commentaires. Christopher Waller (Fed) Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile À mon avis, le ralentissement du rythme de réduction du bilan qui doit commencer en juin 2024 reste la bonne décision.

Même avec un rythme plus lent de réduction des actifs, un plan d'action clair reste nécessaire. Lors de la réunion de cette semaine, j'ai préféré maintenir le rythme actuel de réduction du bilan.

Ralentir ou arrêter la réduction des actifs sera approprié une fois que nous nous rapprocherons d'un niveau suffisant de réserves. John Williams (Fed) Je surveille de près la politique budgétaire et son impact sur l'économie et la politique monétaire.

Une communication plus transparente est un outil puissant et efficace.

L'objectif d'inflation de 2 % n'est pas remis en question pendant le processus de révision de la politique.

Le taux d'intérêt neutre est une référence utile, mais ne doit pas guider les décisions mensuelles.

L'évaluation de l'impact des droits de douane dépend en grande partie des détails spécifiques.

Il est essentiel de prendre en compte les effets à long terme des changements de politique gouvernementale.

Je surveille et je collecte des données sur la manière dont les changements de politique gouvernementale affectent l'économie.

La Fed doit rester très concentrée sur les données en ce moment.

La politique monétaire est bien positionnée pour atteindre les objectifs de la Fed.

Les données économiques envoient des signaux mitigés.

L'économie a commencé l'année sur des bases solides.

Le marché du travail est entré dans l'année mieux équilibré.

Les données suggèrent que le public pense que les pressions inflationnistes à court terme vont s'atténuer.

Ralentir le rythme de réduction du bilan était une étape naturelle pour la banque centrale.

Le processus de désinflation a été inégal.

De nombreux scénarios économiques différents sont possibles à l'heure actuelle.

Les niveaux actuels des taux d'intérêt sont appropriés.

Il existe actuellement un niveau élevé d'incertitude dans l'économie et dans l'élaboration des politiques.

La politique monétaire modérément restrictive d'aujourd'hui est pleinement justifiée.

Je m'attends à un ralentissement de la croissance économique en partie dû à une baisse de l'immigration. Austan Goolsbee (Fed) Les données sur l'impact du moral sur l'activité économique sont mitigées, mais les contacts du Midwest indiquent que la confiance influence leurs décisions.

L'incertitude pourrait avoir un impact sur les plans d'investissement des entreprises et affaiblir l'économie.

Un ralentissement économique pourrait justifier des baisses de taux, mais si l'inflation augmente au-delà de l'impact des droits de douane ou dépasse les attentes, la Fed devra revoir ses perspectives.

Les données actuelles ne reflètent pas une stagflation comme celle des années 1970, mais la hausse de l'inflation et du chômage est préoccupante.

Les droits de douane font augmenter les prix et réduire la production, ce qui crée une dynamique de stagflation.

La réponse à la stagflation dépend de son impact sur l'inflation et le marché du travail.

Il n'y a pas de réponse universelle à la stagflation, tout dépend des anticipations.

Il n'y a rien de plus inconfortable qu'un environnement de stagflation.

Si les anticipations d'inflation à long terme commencent à augmenter, la Fed devra agir.

L'engagement de la Fed à maintenir l'inflation à 2 % est inébranlable.

Au-delà des droits de douane, la Fed doit également tenir compte des prochaines réductions d'impôts et d'autres facteurs.

Plus la Fed attendra, plus le risque sera grand que les baisses de taux devront intervenir plus tard et de manière plus agressive.

En période d'incertitude, il est important de recueillir autant de données que possible.

Je continue de croire que l'économie est résiliente et que si l'inflation continue de baisser, les taux d'intérêt seront plus bas dans 12 à 18 mois.

Nous devons être prudents avec le terme « transitoire » - dans ce cas, cela dépend de l'application des droits de douane aux biens intermédiaires, de la mise en place de mesures de rétorsion et de leur répercussion sur les consommateurs.

Plus les droits de douane sont importants et ressemblent à un choc d'offre, plus il sera difficile pour la Fed de les ignorer.

Les importations ne représentant que 11 % du PIB, les droits de douane ponctuels qui ne provoquent pas de représailles sont plus susceptibles d'être transitoires.

Avant de décider comment réagir aux droits de douane, la Fed doit comprendre leur durée, le risque de représailles et leur impact sur les prix.

Le chômage et l'inflation reflètent les progrès réalisés dans le cadre du double mandat de la Fed.

Les données macroéconomiques continuent de montrer la vigueur de l'économie.

Les marchés veulent des informations rapidement, mais ce n'est pas réaliste pour le moment.

Les conditions actuelles peuvent être un choc pour l'économie, selon la durée de leur persistance.

Les entreprises sont anxieuses et retiennent leurs dépenses d'investissement en raison de l'incertitude des droits de douane.

Parmi les contacts commerciaux, il y a un net changement vers la prudence et le report des dépenses d'investissement.

En période de grande incertitude, nous devons attendre que les choses soient plus claires avant de prendre des mesures importantes.

