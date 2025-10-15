Les métaux précieux atteignent des sommets historiques : l'or et l'argent brillent alors que la Fed met fin à son cycle de resserrement monétaire

Les métaux précieux enregistrent à nouveau de très gains aujourd'hui. L'or a dépassé les 4 200 dollars l'once, tandis que l'argent approche les 52 dollars. La dévaluation des monnaies fiduciaires se poursuit, et les actifs dont l'offre est limitée suscitent à nouveau un très intérêt de la part des investisseurs. Cependant, quels événements survenus pendant la nuit ont déclenché ces nouveaux sommets ?

Jerome Powell annonce de nouvelles mesures de relance

Lors de la pandémie (2020-2021), la Réserve fédérale a doublé son bilan, qui est passé de 4 500 milliards à 9 000 milliards de dollars, entraînant la plus forte inflation depuis les années 1970. L'argent facile a surchauffé l'économie et augmenté le coût de la vie, de l'alimentation au logement.

En juin 2022, la Fed a commencé à réduire son bilan, retirant ainsi de l'argent de l'économie. Un bilan moins important signifie moins de liquidités, ce qui, en théorie, devrait faire baisser les prix des actifs, ce qui ne s'est pas produit, même dans ces conditions.

Hier, le président de la Fed, Jerome Powell, a laissé entendre que le programme de réduction du bilan, connu sous le nom de « resserrement quantitatif » (QT), dans le cadre duquel la banque centrale vendait des actifs ou laissait les obligations arriver à échéance, drainant ainsi les liquidités du système, touchait à sa fin.

Il y a d'abord eu les baisses de taux, maintenant c'est la fin du QT. Tout semble indiquer qu'un nouveau cycle d'expansion monétaire est en train de commencer.

Pourquoi l'annoncer maintenant ?

Parce que le système financier est à court de liquidités. Le « coussin » de la Fed, son dispositif de prise en pension, est passé de 2 500 milliards de dollars à à peine 5 milliards de dollars.

Dans ce système, la Fed emprunte de l'argent aux banques et aux fonds, leur prêtant en échange des titres du Trésor, avec la promesse de les racheter plus tard.

Considérez cela comme un immense parking pour les liquidités : lorsqu'il y a trop d'argent en circulation, la Fed procède à l'ouverture de places dans ce parking pour y garer l'excédent de liquidités et éviter la surchauffe. Lorsqu'elle a besoin que les marchés se remettent en mouvement, elle ferme le parking et l'argent retourne dans le système.

À l'heure actuelle, il n'y a plus d'argent garé. Et lorsque l'argent se fait rare, le crédit se fige.

La Fed en est consciente : sans liquidités, le système s'effondre, comme cela s'est produit en 2008.

C'est pourquoi elle va à nouveau imprimer de la monnaie.

Impact sur les marchés

L'incertitude politique et budgétaire qui règne cette année dans les grandes économies, notamment aux États-Unis, en France et au Japon, exerce une pression sur leurs devises. Les investisseurs ont couvert leur exposition au dollar américain, à l'euro et au yen en se tournant vers des actifs tels que l'or et l'argent.

Si les marchés avaient déjà atteint des niveaux records, l'or, l'argent et le bitcoin étant tous proches de leurs sommets, ces derniers développements suggèrent que, dans les mois à venir, il n'y a plus qu'une seule direction possible : de nouveaux sommets historiques.

Si les dépenses déficitaires et les baisses de taux dans un contexte potentiel de stagflation sont les principaux moteurs de ce changement de sentiment, nous pensons qu'il y a plus que cela.

Les marchés anticipent désormais des niveaux records de dépenses d'investissement (CapEx) liées à l'IA et ce qui deviendra inévitablement une « guerre de l'IA » entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis vont imprimer davantage de monnaie et creuser leur déficit dans le seul but de « gagner » la révolution de l'IA.

L'or et l'argent ne deviennent pas seulement plus précieux, la confiance dans les monnaies fiduciaires s'effondre. Lorsque tout atteint des sommets historiques en même temps, il ne s'agit plus d'un marché haussier, mais d'un changement du système lui-même.

En résumé, les métaux précieux bénéficient d'un environnement caractérisé par une liquidité croissante et une confiance déclinante dans les monnaies fiduciaires. Néanmoins, même dans ce contexte favorable, il convient de surveiller plusieurs facteurs susceptibles de modifier la dynamique du marché.

Quels sont les principaux risques susceptibles de mettre fin à la reprise ?

1. Un nouveau cycle de resserrement de la Réserve fédérale.

Historiquement, le resserrement de la Fed a été le moyen le plus efficace de mettre fin aux marchés haussiers des métaux précieux. Pour l'instant, cependant, les perspectives indiquent le contraire : la fin du QT et les baisses de taux en cours impliquent davantage de liquidités, et non moins. La Fed pourrait ralentir le rythme des baisses au cours des prochains trimestres, mais cela ne semble pas suffisant pour modifier l'appétit des investisseurs pour les actifs refuges.

2. Une remontée des prix du pétrole.

Une hausse soutenue des prix du brut entraînerait une diminution des liquidités mondiales et une augmentation des coûts énergétiques, ce qui risquerait de ralentir la croissance et de renforcer le dollar. Pour l'instant, le pétrole reste sous pression en raison des tensions commerciales et des craintes d'un ralentissement, ce qui semble limiter ce risque.

3. Une augmentation de l'offre ou des ventes à terme par les producteurs.

Avec un cours de l'or supérieur à 4 000 dollars l'once, les sociétés minières enregistrent des marges record. Cependant, rares sont celles qui ont la capacité d'augmenter leur production après des années de sous-investissement. Certaines pourraient être tentées de bloquer les prix actuels par le biais de ventes à terme, mais jusqu'à présent, cette tendance n'est pas significative.

4. Un ralentissement des achats d'or par les banques centrales.

Ces dernières années, les banques centrales sont devenues les plus gros acheteurs institutionnels d'or, augmentant leurs réserves quel que soit le prix. Cette tendance pourrait s'atténuer si le déficit courant des États-Unis, qui s'est réduit de 5,9 % à 3,3 % du PIB entre le premier et le deuxième trimestre 2025, continue de s'améliorer.

Tant que les États-Unis afficheront un déficit important, les dollars continueront d'affluer à l'étranger et les banques centrales étrangères utiliseront une partie de ces dollars pour acheter de l'or.

5. Un rebond du renminbi chinois.

L'une des principales anomalies des marchés mondiaux actuels est la sous-évaluation du renminbi chinois. La devise trade bien en dessous de son niveau de parité de pouvoir d'achat, malgré la position de la Chine en tant que premier producteur industriel mondial. Cela reflète en grande partie les taux d'intérêt extrêmement bas maintenus par la Banque populaire de Chine depuis des années.

Avec des rendements aussi bas, les épargnants chinois se sont tournés vers d'autres devises, canalisant leurs fonds vers l'or, considéré comme une couverture stable contre la dépréciation monétaire. Cependant, ce matin même, la Banque populaire de Chine a fixé son taux de référence quotidien du yuan à 7,0995 pour un dollar, passant sous le seuil symbolique de 7,10 pour la première fois depuis novembre.

En fixant un point médian plus fort (moins de yuans par dollar), la banque centrale signale sa volonté de limiter la dépréciation, voire de tolérer une appréciation.

Si le renminbi commence à se renforcer de manière durable, la demande chinoise d'or physique pourrait s'atténuer, les épargnants se tournant à nouveau vers des actifs locaux offrant de meilleurs rendements.

Pour l'instant, cependant, les fondamentaux restent inchangés : davantage de mesures de relance, moins de confiance dans les monnaies fiduciaires et un contexte de liquidité qui continue de favoriser les métaux précieux.