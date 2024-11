Les nouvelles prévisions de Qualcomm après l'Investor Day rencontrent un manque d'enthousiasme de la part du marché 📉

Qualcomm (QCOM.US) a organisé un Investor Day hier. Lors de cette conférence, l'entreprise a présenté ses prévisions pour les années à venir et a évoqué ses projections opérationnelles dans le nouveau contexte post-électoral. Malgré des prévisions de croissance dans des segments clés, on peut percevoir que les projections de l'entreprise pour ses secteurs les plus orientés vers la croissance demeurent assez prudentes, soulevant des interrogations quant à la capacité de l'entreprise technologique à se développer sur la vague d'une demande accrue pour l'IA. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'entreprise a mis en avant sa volonté de se diversifier dans le segment de l'Internet des objets (IoT). Qualcomm prévoit de s'éloigner de manière significative du segment des smartphones et vise à ce que 50 % de son exposition aux activités provienne de segments autres que les smartphones d'ici 2030. Actuellement, 64 % des revenus de l'entreprise dépendent du segment des smartphones. La décision de diversifier ses sources de revenus dans d'autres secteurs demeure un signal positif des mesures proactives de l'entreprise face à une éventuelle sur-concentration. Qualcomm prévoit de générer 22 milliards de dollars à partir de segments tels que les ordinateurs portables, les produits automobiles et d'autres marchés en dehors du segment dominant des smartphones au cours des cinq prochaines années. Malgré des plans ambitieux en termes de revenus et de diversification, les préoccupations des investisseurs peuvent être liées à l'incapacité de l'entreprise à atteindre ses prévisions antérieures de 2021, ce qui jette un doute sur l'efficacité des plans présentés. L'entreprise souligne qu'elle ne s'attend pas à des risques importants liés à la nouvelle administration américaine et note également une attitude positive envers la coopération avec Trump. Toutefois, l'avenir de l'entreprise reste incertain en cas d'escalade potentielle des relations entre les États-Unis et la Chine, car Qualcomm reste fortement exposée au marché chinois. L'entreprise reste également très dépendante des grandes entreprises technologiques, dont Apple, qui a annoncé son intention de passer partiellement à la production interne de puces clés dans les années à venir, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur Qualcomm. Graphique de Qualcomm (1D) Malgré le ton positif de l'Investor Day, le marché reste préoccupé par l'entreprise, en particulier dans le contexte des résultats à venir de Nvidia. L'action de Qualcomm est en baisse de plus de 5 %, tombant sous la limite inférieure de la tendance latérale dans laquelle elle évolue depuis début août. Le prochain niveau de soutien se situe autour du bas local du 5 août à 151 $. Les investisseurs devraient se concentrer sur ce niveau, car une chute en dessous de cette valeur pourrait être interprétée comme une confirmation de la sortie de la tendance latérale. Source: xStation

