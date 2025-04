ACI -6% : A révisé à la baisse son bénéfice annuel à 2,03-2,16 dollars, en dessous des estimations de 2,28 dollars, et prévoit un EBITDA ajusté pour 2026 de 3,8 à 3,9 milliards de dollars, contre une estimation de 4 milliards de dollars (suite aux résultats trimestriels supérieurs aux attentes pour le BPA et les ventes).

ALB -3% : Citi a réduit l'objectif de cours à 64 dollars contre 85 dollars et a précédemment réduit les estimations de lithium avant les résultats, considérant les disputes tarifaires comme un vent contraire potentiel pour les ventes mondiales d'automobiles et prévoit que les prix resteront déprimés à court terme.

ALGM -10% : Les actions ont chuté après qu'ON ait mis fin à ses efforts pour acquérir Allegro MicroSystems et retiré son offre entièrement en espèces pour acquérir la société à 35,10 dollars par action.

APLD -17% : A publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes pour les revenus et l'EBITDA ajusté.

BA -1% : Après que Bloomberg ait rapporté que la Chine avait ordonné l'arrêt des livraisons d'avions en provenance des États-Unis au milieu de la guerre commerciale. Pékin a également demandé aux transporteurs chinois de cesser d'acheter des équipements et des pièces liés aux avions auprès de sociétés américaines, selon le rapport.

COTY -4% : Double déclassée à Sous-performance par Bank of America, en raison d'une valorisation plus faible pour les activités Prestige et Beauté du consommateur en raison d'un ralentissement de la croissance, et a réduit l'objectif de cours à 4,50 dollars contre 9,00 dollars.

DOW -2% : DOW et APD déclassées à Sous-performance chez Bank of America, et a déclassé HUN, PPG et GPRE à Neutre contre Acheter et a surclassé WLK et ESI à Acheter contre Neutre et a relevé DD et ADM à Neutre.

