GitLab (GTLB) recule significativement, affecté par les pressions persistantes dans le secteur public et les petites entreprises, entraînant une révision à la baisse des perspectives.

Pure Storage (PSTG) chute lourdement malgré des résultats supérieurs aux attentes, la perte de visibilité sur les hyperscalers et l’augmentation des dépenses opérationnelles pesant sur le sentiment.

ADC Therapeutics (ADCT) s’effondre après l’annonce du décès de deux patients dans un essai de phase 3, remettant en cause la viabilité de Zynlonta , son traitement phare en hématologie.

🏥 Santé / Biotech Acadia Healthcare (ACHC) (-12%) : Guidance EBITDA 2025 réduite de 7,5% en raison d’une forte hausse (49 M$) des coûts liés aux réserves de responsabilité professionnelle et générale.

ADC Therapeutics (ADCT) (-29%) : Forte baisse après le décès de deux patients dans un essai de phase 3 combinant Zynlonta et glofitamab pour traiter le lymphome diffus à grandes cellules B. 💻 Technologie GitLab (GTLB) (-15%) : Pressions liées au shutdown gouvernemental pesant sur le segment Public Sector, et faiblesse persistante dans le SMB, entraînant une décélération de croissance et des perspectives prudentes.

Microsoft (MSFT) (-2%) : Plusieurs divisions auraient abaissé les objectifs de croissance des ventes de produits IA, après des objectifs manqués sur l’exercice fiscal précédent selon un article de The Information.

Pure Storage (PSTG) (-25%) : Malgré des résultats solides, la décision de ne plus divulguer les volumes liés aux hyperscalers et une hausse prévue de l’OpEx ont fortement inquiété le marché. 🛒 Consommation / E-commerce Wayfair (W) (-8%) : Dégradé à Hold par Jefferies, citant un démarrage lent des achats de Noël et un affaiblissement de la propension d’achat des consommateurs.

