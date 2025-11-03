Technologie et médias sous pression : Rigetti est pénalisé par un abaissement de recommandation , IMAX par une émission d’obligations convertibles , et Charter Communications par des résultats inférieurs aux attentes .

Consommation en difficulté : Beyond Meat recule après un report de ses résultats pour évaluer une dépréciation d’actifs.

Pression sur la biotech : Alvotech, uniQure et Serina chutent lourdement après des refus ou suspensions de l’FDA , rappelant la forte exposition réglementaire du secteur.

Points clés Pression sur la biotech : Alvotech, uniQure et Serina chutent lourdement après des refus ou suspensions de l’FDA , rappelant la forte exposition réglementaire du secteur.

Consommation en difficulté : Beyond Meat recule après un report de ses résultats pour évaluer une dépréciation d’actifs.

Technologie et médias sous pression : Rigetti est pénalisé par un abaissement de recommandation, IMAX par une émission d’obligations convertibles, et Charter Communications par des résultats inférieurs aux attentes.

🧬 Santé / Biotechnologies Alvotech (ALVO) -30% : L’ FDA a rejeté la demande d’autorisation de son biosimilaire du Simponi de J&J, poussant la société à réviser à la baisse ses prévisions 2025 à 570–600 M$.

uniQure (QURE) -60% : Chute après que l’ FDA a refusé d’accepter les données de phase I/II de son traitement expérimental pour soutenir une demande d’autorisation.

Serina Therapeutics (SER) -4% : L’FDA a suspendu l’essai clinique de son principal programme (SER-252) contre la maladie de Parkinson avancée. 🌱 Agroalimentaire / Consommation Beyond Meat (BYND) -15% : Décale la publication de ses résultats du T3 au 11 novembre pour évaluer une charge de dépréciation liée à certains actifs, malgré des revenus préliminaires supérieurs aux attentes. 📡 Télécoms / Médias Charter Communications (CHTR) -3% : Double abaissement de recommandation (KeyBanc et Bernstein) après des résultats décevants sur les revenus résidentiels, l’EBITDA ajusté et les abonnements. 🎬 Divertissement IMAX (IMAX) -2% : Recul après l’annonce d’une émission d’obligations convertibles de 220 M$. 💻 Technologie Rigetti Computing (RGTI) -9% : Revu à la baisse par B. Riley à “Neutre” après un fort rallye du titre (+190 % YTD) et des risques liés aux retards de financement gouvernemental américain.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."