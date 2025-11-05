TREX perd 26% suite à des résultats T3 plus faibles que prévu et une révision à la baisse de ses prévisions FY25 en raison d’un ralentissement généralisé de la demande.

Points clés BHVN chute de 43% après le rejet par la FDA de son traitement contre l’ataxie spinocérébelleuse, mettant en lumière les risques réglementaires en biotech.

TREX perd 26% suite à des résultats T3 plus faibles que prévu et une révision à la baisse de ses prévisions FY25 en raison d’un ralentissement généralisé de la demande.

AXON recule de 18% après des résultats trimestriels décevants dans le logiciel et les services, malgré de solides perspectives pour le T4 et la demande internationale.

Technologie / Semi-conducteurs & AI

• Arista Networks (ANET) -6% : baisse malgré un dépassement des attentes T3 sur revenus et EPS, avec un fort momentum AI/campus, mais guidance T4 plus prudente.

• Super Micro (SMCI) -7% : résultats T1 conformes aux prévisions, mais guidance T2 et marge brute T4 inférieure au consensus.

• Upstart (UPST) -13% : dépassement sur EPS/EBITDA mais revenus de frais inférieurs aux attentes, guidance T4 prudente liée aux modèles AI. Santé / Biotechnologies

• Biohaven (BHVN) -43% : plonge après le rejet de l’approbation du Troriluzole par la FDA, citant des biais et des problèmes dans l’étude principale.

• Cenntro (CNTA) -17% : recule malgré des premiers résultats prometteurs de son essai de Phase 2 pour les troubles du sommeil.

• Zebra Technologies / ZBH (ZBH) -16% : baisse après des résultats et une guidance T4 plus prudente sur la croissance organique. Consommation / Médias

• Pinterest (PINS) -19% : résultats T3 conformes ou supérieurs pour l’engagement, mais guidance T4 et revenus affectés par les tarifs et la faiblesse du marché UCAN. Industrie / Matériaux

• Trex (TREX) -26% : baisse après un trimestre plus faible que prévu et une révision de guidance FY25 liée à un ralentissement de la demande.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."