Technologie BIDU (Baidu) -3% : En baisse avec une faiblesse générale des actions chinoises cotées aux États-Unis (BABA, PDD, JD, NIO, NTES, LI, XPEV) alors que l'indice de Shanghai a chuté de 1,75 % pendant la nuit.

PYPL (PayPal) -1% : Les actions chutent après que Suddeutsche Zeitung a rapporté que les banques allemandes bloquent les paiements PayPal. Selon le journal, les systèmes de sécurité conçus pour filtrer les paiements frauduleux ont apparemment échoué chez le prestataire de services de paiement, incitant les banques allemandes à bloquer les prélèvements automatiques. Biens de consommation SJM (J.M. Smucker) -5% : Les actions ont chuté après avoir rapporté un BPA du T1 inférieur aux attentes (1,90 contreuneestimationde1,93contre une estimation de 1,93contreuneestimationde1,93). Les ventes nettes du T1 ont été affectées par la baisse des ventes de café, de friandises pour chiens, de pâtisseries sucrées et de confitures, bien que la société maintienne ses perspectives de BPA pour l'exercice 2026 et ait relevé ses prévisions de ventes.

PVH (PVH Corp.) -2% : Après avoir rapporté un BPA ajusté du T2 de 2,52 ,deˊpassantleconsensusde2,00, dépassant le consensus de 2,00 ,deˊpassantleconsensusde2,00, grâce à de meilleures ventes et une marge brute qui ont plus que compensé une hausse des frais SG&A et un taux d'imposition plus élevé. Les ventes du T2 ont augmenté de 4 % (ou +1 % en devise constante), tirées par une hausse de 11 % en Amérique. La société a légèrement relevé ses perspectives pour l'année. Télécommunications SBAC (SBA Communications) -2% : A été déclassée à Neutre (de Achat) chez Bank of America, qui souligne que les déploiements incrémentaux du côté d'AT&T pourraient prendre plus de temps suite à l'annonce de l'accord sur le spectre de bande moyenne entre AT&T et EchoStar (SATS). Finance PSKY (Park Sky) -4% : Après que Morgan Stanley a réduit son objectif de cours de 12 aˋ10à 10aˋ10, tout en maintenant sa recommandation Sous-pondéré, pour refléter la finalisation de la fusion (y compris l'offre publique d'achat en cash de 15 $ par action) et ses prévisions mises à jour.

