LVMH surprend avec ses résultats. La mode est-elle de nouveau en vogue auprès des investisseurs ?

Points clés Très forte reprise des bénéfices de LVMH et hausse de 13 % du cours de l'action à l'ouverture après des résultats trimestriels surprenants.

Croissance des ventes en Chine et dépassement des prévisions dans la plupart des segments.

Perspectives favorables pour 2026 grâce à l'amélioration des tendances en Asie et à la stabilisation de la demande aux États-Unis et en Europe.

Le dernier rapport trimestriel de LVMH (MC.FR) a révélé un redressement étonnamment positif, suggérant que la mode de luxe pourrait regagner la faveur des investisseurs. Après deux trimestres de baisse, LVMH (MC.FR) a mis fin à la tendance à la baisse de la demande de produits haut de gamme, enregistrant une croissance organique de 1 % de ses ventes et une nette amélioration dans ses principaux segments d'activité, notamment une forte demande chez Moët & Chandon et Dior. Cette surprise a entraîné une hausse de plus de 13 % du cours de l'action à l'ouverture du marché, conduisant brièvement à une suspension des transactions en raison d'une volatilité rapide. Les résultats du troisième trimestre ont également mis en évidence une amélioration dans les régions qui avaient précédemment connu un recul. En Chine, les ventes ont augmenté de 2 % après une baisse de 9 % au premier semestre, ce qui est considéré comme un signe précoce de reprise (également confirmé par les données de l'IPC chinois publiées aujourd'hui, qui montrent une augmentation de la demande de bijoux de luxe malgré la déflation générale persistante). Toutes les divisions ont dépassé les attentes des analystes, la mode et la maroquinerie enregistrant une baisse moins importante que prévu (-2 % contre -3,5 %). Principaux résultats et prévisions : Chiffre d'affaires de LVMH au troisième trimestre : 18,28 milliards d'euros (+1 % a/a ; prévision : -0,72 %)

Mode et maroquinerie : -2 % (prévision : -3,48 %), chiffre d'affaires de 8,50 milliards d'euros (-7,1 % a/a)

Vins et spiritueux : +1 % (prévisions : -3,18 %), chiffre d'affaires de 1,33 milliard d'euros (-4 % a/a)

Parfums et cosmétiques : +2 % (prévisions : +1,73 %), chiffre d'affaires de 1,96 milliard d'euros (-2,7 % a/a)

Montres et joaillerie : +2 % (prévision : +1,05 %), chiffre d'affaires de 2,32 milliards d'euros (-2,8 % a/a)

Distribution sélective : +7 % (prévision : +4,61 %), chiffre d'affaires de 3,99 milliards d'euros (+1,7 % a/a)

Ventes aux États-Unis : +3 % (prévision : +1,93 %)

Asie hors Japon : +2 % (prévisions : -3,63 %)

Europe : -2 % (prévisions : +1,5 %)

Les analystes (JP Morgan, Morgan Stanley) prévoient une amélioration continue, avec un retour possible à une croissance soutenue en 2026, notamment grâce à la reprise de la demande chinoise et à la stabilisation des marchés américain et européen. Croissance organique des ventes de LVMH par division, troisième trimestre 2025. Source : XTB Perspectives : La direction et les principaux analystes prévoient une reprise progressive, avec un rebond plus marqué en Asie hors Japon (principalement en Chine, un marché clé pour le luxe), et un potentiel de croissance soutenu par l'épargne élevée des consommateurs chinois après la pandémie. La direction met en garde contre une base de comparaison plus difficile au quatrième trimestre, mais la forte visibilité des marques lors d'événements tels que ceux organisés pour Louis Vuitton et Dior soutient les perspectives positives pour l'année prochaine. On s'attend à ce que 2026 offre des comparaisons plus faciles d'une année sur l'autre, ce qui constituera une base solide pour la reprise du secteur mondial du luxe. Les derniers résultats trimestriels de LVMH et la croissance dynamique du cours de l'action de la société indiquent clairement que le secteur de la mode et du luxe pourrait retrouver les faveurs des investisseurs après une période d'incertitude et de déclin. Le renversement de la tendance négative de LVMH, illustré par une hausse de 13 % du cours de son action, est un signal très fort, d'autant plus que l'amélioration des ventes est également visible dans des segments clés et des marchés exigeants tels que la Chine. Il est important de noter que ce rebond ne se limite pas au géant parisien. Ces derniers jours, d'autres entreprises du secteur, telles que Kering, ont également enregistré une croissance solide. Jusqu'à récemment, l'amélioration du sentiment s'expliquait principalement par des spéculations à court terme sur un rebond, mais les nouvelles données de LVMH montrent que le redressement des valorisations est également alimenté par des résultats financiers réels, meilleurs que prévu. LVMH T3 2025 : croissance organique des ventes par région (réelle vs prévisionnelle). Source : XTB Les actions LVMH ont débuté la séance d'aujourd'hui avec un écart haussier significatif et ont dépassé leur moyenne mobile exponentielle à 200 jours, qui constituait auparavant un niveau de résistance important dans la tendance baissière du titre. Source : xStation

