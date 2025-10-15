Calendrier économique : inflation en Europe, discours de la Fed et résultats des banques (15 octobre 2025)

Points clés Inflation en Europe et ventes industrielles au Canada

Discours de MM. Waller et Bostic, membres de la Fed

Résultats de Morgan Stanley et Bank of America

Hormis quelques publications sur l'inflation, le calendrier économique d'aujourd'hui reste dominé par la saison des résultats qui a débuté cette semaine. Outre l'IPC/IPCH en France et en Espagne, les données sur l'inflation en Pologne sont également attendues. Elles devraient rester inférieures à 3 %, conformément à l'objectif de la Banque nationale de Pologne (2,5 % ± 1 %). Les taux de change de l'euro pourraient également être influencés par les données sur la production industrielle dans la zone euro, bien que les chiffres des principales économies (dont l'Allemagne) aient déjà été publiés la semaine dernière. Outre-Atlantique, les investisseurs se concentreront sur les données relatives aux ventes en gros et industrielles au Canada, ainsi que sur les discours des membres de la Fed, en particulier celui de Waller, considéré comme un successeur potentiel de Jerome Powell. Les résultats financiers seront publiés par Morgan Stanley, Bank of America, PNC Financial, Abbott Laboratories, entre autres. Calendrier économique du jour 06h30, Japon – Production industrielle (août) : Production industrielle : réel -1,5 % en glissement mensuel ; prévision -1,2 % en glissement mensuel ; précédent -1,2 % en glissement mensuel Utilisation des capacités : réel -2,3 % en glissement mensuel ; précédent -1,1 % en glissement mensuel

– Production industrielle (août) : 08h45, France – Données sur l'inflation (septembre) : IPCH en glissement annuel : réel 1,1 % ; prévisionnel 1,1 % ; précédent 0,8 % IPCH en variation mensuelle : réel -1,1 % ; prévisionnel -1,1 % ; précédent -1,1 % IPC en variation mensuelle : réel -1,0 % ; prévisionnel -1,0 % ; précédent 0,4 % IPC en variation mensuelle : réel 1,2 % ; prévisionnel 1,2 % ; précédent 0,9 %

– Données sur l'inflation (septembre) : 09h00, Espagne – Données sur l'inflation (septembre) : IPCH en glissement annuel : réel 3,0 % ; prévisionnel 3,0 % ; précédent 2,7 % IPC de base en glissement annuel : réel 2,4 % ; prévisionnel 2,3 % ; précédent 2,4 % IPC en glissement annuel : réel 3,0 % ; prévisionnel 2,9 % ; précédent 2,7 % IPC en variation mensuelle : réel -0,3 % ; prévisionnel -0,4 % ; précédent 0,0 % IPCH en variation mensuelle : réel 0,2 % ; prévisionnel 0,1 % ; précédent 0,0 %

– Données sur l'inflation (septembre) : 09h40, zone euro – Discours de M. de Guindos, représentant de la BCE

– Discours de M. de Guindos, représentant de la BCE 10h00, Royaume-Uni – Discours de Mme Ramsden, membre du Comité de politique monétaire

– Discours de Mme Ramsden, membre du Comité de politique monétaire 10h00, Allemagne – Discours de M. Buch, vice-président de la Bundesbank

10h00, Pologne – Données sur l'inflation (septembre) : IPC en glissement annuel : prévision 2,9 % ; précédent 2,9 % IPC en variation mensuelle : prévision 0,0 % ; précédent 0,0 %

11h00, zone euro – Production industrielle (août) : Production industrielle en variation mensuelle : prévision -1,6 % ; précédent 0,3 % Production industrielle en glissement annuel : précédent 1,8 %

13h00, Chine – Masse monétaire M2 (septembre)

13h00, Chine – Nouveaux prêts (septembre) : prévision 1 460,0 milliards ; précédent 590,0 milliards

14h30, Canada – Ventes de gros (août) : prévision -1,3 % en glissement mensuel ; précédent 1,2 % en glissement mensuel

14h30, Canada – Ventes industrielles (août) : prévision -1,5 % en glissement mensuel ; précédent 2,5 % en glissement mensuel

14h30, États-Unis – Production industrielle (octobre) : Indice manufacturier de New York : prévision -1,80 ; précédent -8,70

18h10, États-Unis – Discours de Raphael Bostic, membre du FOMC

19h00, États-Unis – Discours de Waller, membre du Conseil de la Fed

20h00, zone euro – Discours de Luis de Guindos, représentant de la BCE

20h00, États-Unis – Livre beige

22h30, États-Unis – Rapport de l'EIA : Stocks hebdomadaires de pétrole brut de l'API : précédent 2,780 millions

23h50, Australie – Discours de Kent, vice-gouverneur de la RBA

