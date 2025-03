FDX -10% : Les résultats du T3 ont manqué les attentes, reflétant des vents contraires persistants sur la demande, en particulier dans les marchés industriels à rendement plus élevé. Le bénéfice déclaré était de 4,51 dollars, contre un consensus de 4,56 dollars, tandis que les revenus étaient plus élevés, mais la société a réduit ses prévisions de BPA pour l'exercice 2025 d'environ 6 % et prévoit désormais un EBIT ajusté globalement stable d'une année sur l'autre.

LEN -6% : Le BPA du T1 de 2,14 dollars a dépassé le consensus de 1,71 dollars, tandis que la construction de maisons était mitigée avec une marge brute plus faible (18,7 % contre 18,9 %/19,1 % de KBW/consensus) compensée par des commandes/livraisons supérieures de 3-4 %. La société a guidé un BPA implicite pour le T2 de 2,20 dollars, inférieur au consensus de 2,40 /2,65/2,65 en raison de marges plus faibles.

MU -6% : A inversé les gains de la nuit précédente alors que de meilleurs bénéfices, revenus, expéditions/revenus HBM et prévisions ont été éclipsés par la mise en avant d'une baisse de marge due à la faiblesse du NAND et à un mix consommateur plus élevé.

NIO -5% : Le revenu du T4 était de 19,7 milliards de yuans chinois (2,70 milliards de dollars) contre une estimation de 2,79 milliards de dollars, avec une augmentation de 45 % d'une année sur l'autre du nombre de VE livrés à 72 689. La société a guidé les livraisons du T1 entre 41 000 et 43 000, bien en dessous de l'estimation de 65 000, et prévoit des revenus entre 1,69 milliard de dollars et 1,76 milliard de dollars, contre une estimation de 2,48 milliards de dollars.

NKE -7% : A rapporté un BPA du T3 supérieur aux attentes, tiré par des ventes supérieures à celles de la rue et un SG&A meilleur que prévu, mais la direction a guidé à nouveau à la baisse et a suggéré que le redressement prendrait plus de temps. La société a guidé une baisse des revenus du T4 dans la fourchette moyenne à élevée par rapport au consensus de 11,1 milliards de dollars, soit une baisse implicite d'environ 12 % par rapport au T4 de 2024.

PL -19% : Le BPA ajusté du T4 a dépassé les attentes, mais les prévisions de revenus pour l'exercice 26 étaient conformes aux attentes, tandis que les prévisions de BPA ajusté étaient inférieures à celles de la rue. Cependant, l'accord transformateur de 230 millions de dollars avec JSAT sera digéré en 2026. L'accord fournit des liquidités à l'avance, mais les dépenses en capital liées aux satellites se déplacent vers COGS, pesant sur le court terme.

TELA -36% : Déclassée par deux firmes de Wall Street après avoir rapporté des résultats du T4 bien inférieurs aux estimations, la société ayant connu un renouvellement important de sa force de vente, plusieurs représentants ayant été braconnés à la fin du trimestre. La direction a fourni des prévisions pour 2025 également bien inférieures aux cibles initiales.

