Alibaba et les valeurs chinoises corrigent fortement Alibaba (BABA) -10 % : Après un fort rallye ces dernières semaines , les valeurs chinoises cotées aux États-Unis subissent une prise de bénéfices massive . Les actions de Baidu (BIDU) et Pinduoduo (PDD) sont également en recul, impactant le KWEB , un ETF regroupant les principales valeurs technologiques chinoises.

