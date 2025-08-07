Technologie FTNT (Fortinet) -26% : Résultats mitigés (provoquant au moins 5 déclassements d'analystes) après que les facturations du T2 ont augmenté de 15 % d'une année sur l'autre à environ 1,78 milliard de dollars, dépassant l'estimation de la rue de 1,72 milliard de dollars (+12 %). La croissance des revenus des produits de 13 % d'une année sur l'autre a surpassé la prévision de la rue de +10 %, mais les revenus des services ont été manqués, et les prévisions déçoivent. Santé EXAS (Exact Sciences) -11% : Les actions ont chuté alors que la croissance des ventes de Cologuard a entraîné une forte hausse et une augmentation au T2 2025, avec une croissance du dépistage de 18 %, bien au-dessus de l'estimation de la rue de 13 % de croissance, mais les actions ont chuté en raison de la déception face à la stratégie d'EXAS pour le CRC basé sur le sang.

LLY (Eli Lilly and Company) -14% : Les actions chutent alors que son GLP-1 oral, l'orforglipron, permet de perdre jusqu'à environ 12 % de leur poids corporel après plus d'un an de traitement, selon une nouvelle étude, en dessous de ce que certains analystes prévoyaient : 13 % à 15 % ou plus.

TNDM (Tandem Diabetes Care) -26% : A réalisé un dépassement de 2 millions de dollars du chiffre d'affaires, grâce à une performance supérieure à l'étranger, tandis que l'EBITDA ajusté était inférieur de 4 millions de dollars aux attentes. Les prévisions de ventes pour l'exercice 2025 sont restées à peu près les mêmes, mais avec des attentes géographiques changeantes. La prévision pour les États-Unis pour l'exercice 2025 a été réduite à environ 700 millions de dollars (contre 725-730 millions de dollars précédemment). Biens de consommation CROX (Crocs) -25% : Après avoir publié un BPA et des revenus du T2 supérieurs aux estimations (4,23 /1,15milliarddedollarscontre4,01/1,15 milliard de dollars contre 4,01 /1,15milliarddedollarscontre4,01/1,14 milliard de dollars), mais a déclaré s'attendre à une baisse des revenus du T3 d'environ 9 % à 11 % par rapport à une hausse de 2 % rapportée l'année précédente et contre une hausse attendue de 0,3 %. La société prévoit une marge opérationnelle ajustée du T3 d'environ 18 % à 19 %, incluant un impact négatif anticipé d'environ 170 points de base des tarifs douaniers.

RL (Ralph Lauren Corporation) -7% : A relevé ses prévisions de revenus annuels après avoir dépassé les attentes pour le chiffre d'affaires et le bénéfice du T1, mais les actions ont chuté après que le PDG a déclaré que la société restait prudente quant à l'environnement opérationnel mondial dans la seconde moitié de l'exercice. Industrie RDW (Redwire Corporation) -27% : Les actions chutent après que les revenus du T2 ont largement manqué les estimations (61,8 millions de dollars contre une estimation de 80,4 millions de dollars), la direction ayant déclaré qu'elle continuait à voir des retards dans les processus d'approbation budgétaire du gouvernement américain. La société a également guidé les revenus pour l'exercice 2025 à 385-445 millions de dollars, en dessous du consensus de 430,49 millions de dollars.

