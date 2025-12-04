Points clés GCO s’effondre après un BPA du T3 inférieur aux attentes et une révision à la baisse des prévisions 2026 , avec une croissance des ventes désormais attendue à 2 % (vs 3–4 % précédemment) en raison d’un affaiblissement du trafic en chaussures et d’un ralentissement de la consommation .

s’effondre après un et une , avec une croissance des ventes désormais attendue à (vs 3–4 % précédemment) en raison d’un et d’un . CCRN chute de 20 % après la rupture de son accord de fusion avec Aya Holdings II, malgré une indemnité de rupture de 20 M$ .

chute de 20 % après la avec Aya Holdings II, malgré une . CURV recule de 15 % après un manque à gagner au T3 et une réduction drastique de ses prévisions annuelles, avec un EBITDA ajusté maintenant attendu entre 59 M$ et 62 M$ (vs 80–90 M$ précédemment).

Distribution (Chaussures) GCO (Genesco) -27% Genesco a manqué les attentes au T3 avec un **BPA ajusté de 0,79 ∗∗(vs0,88** (vs 0,88 ∗∗(vs0,88 attendu). Face à un affaiblissement du trafic en chaussures et à des changements dans les habitudes de consommation , la société a révisé à la baisse ses prévisions pour 2026 : Croissance des ventes : ~2 % (vs 3–4 % précédemment). Ventes comparables : ~3 % (vs 4–5 % précédemment). Ces ajustements reflètent un environnement difficile pour le secteur de la distribution.

Genesco a au T3 avec un **BPA ajusté de 0,79 ∗∗(vs0,88** (vs 0,88 ∗∗(vs0,88 attendu). Face à un et à des , la société a : Santé CCRN (Cross Country Healthcare) -20% Cross Country Healthcare a vu ses actions s’effondrer après l’ annulation de son accord de fusion avec Aya Holdings II . Bien qu’Aya Healthcare doive verser une indemnité de rupture de 20 M$ , cette décision laisse l’entreprise sans perspective de consolidation à court terme, ce qui a déçu les investisseurs.

QURE (UniQure) -9% UniQure a annoncé que la FDA a indiqué que les données de ses essais de phase I/II sur une thérapie génique pour la maladie de Huntington ne suffiraient probablement pas à soutenir une demande de licence biologique. Ce revers remet en question le calendrier de développement de ce traitement expérimental. Biens de consommation (Mode) CURV (Curves International) -15% , en raison de ventes plus faibles que prévu , notamment dans les hauts (tops) , et de marques-downs associés . La direction a abaissé ses prévisions pour l’exercice 2025 : Chiffre d’affaires : 995–1 002 M$ (vs 1 015–1 030 M$). EBITDA ajusté : 59–62 M$ (vs 80–90 M$). Ces résultats soulignent des problèmes d’exécution et une pression sur les marges .

, en raison de , notamment dans les , et de . La direction a : Santé (Dispositifs médicaux) PHG (Philips) -5% Philips a réitéré son attente d’une accélération progressive de la croissance des ventes comparables en 2026, vers un taux à un chiffre moyen. Cependant, le CEO a exclu un doublement du taux de croissance organique l’année prochaine, tempérant les espoirs d’un rebond rapide. Cette prudence a déçu les investisseurs, malgré une amélioration séquentielle attendue. Biotechnologie MBX (MabVax Therapeutics) -4% MabVax a été initiée à Vendre par Goldman Sachs, avec un objectif de cours de 18 $. L’analyste souligne que le principal enjeu pour l’entreprise sera de prouver la validité de sa plateforme au-delà du canvuparatide. Les données de phase 2a pour l’hypoglycémie post-bariatrique, attendues au T2 2026, sont considérées comme le prochain catalyseur majeur, mais risquent de ne pas se différencier de manière significative des traitements existants. Technologie (Cloud) SNOW (Snowflake) -10% Snowflake a publié des résultats solides pour le T3 de l’exercice 2026, avec une croissance des revenus relevée à +28 % en glissement annuel et une accélération de la croissance du RPO (revenus sous contrat non réalisés) à +37,5 %. Cependant, les actions ont reculé après une guidance sur les marges opérationnelles plus faible que prévu, suggérant que les marges exceptionnelles du trimestre ne sont pas durables. Cela a suscité des craintes sur la rentabilité future.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."