🧬 Santé / Biotech Janux Therapeutics (JANX) : chute de 49% après publication de données intermédiaires jugées décevantes sur un traitement expérimental contre un cancer avancé de la prostate. Les analystes pointent un profil d’efficacité dégradé.

Ventyx Biosciences (VTYX) : baisse de 8% après avoir révisé son calendrier de publication des données d’un essai de phase 2, désormais attendues au T1 2026. 🤖 Technologie / Automation Symbotic (SYM) : recul de 11% après un downgrade de Goldman Sachs, citant une surperformance extrême du titre (+260% YTD) qui n’est plus en ligne avec les perspectives. 🛒 Consommation Signet Jewelers (SIG) : -3% malgré des résultats Q3 supérieurs aux attentes ; le marché sanctionne un outlook Q4 abaissé et une guidance FY26 ajustée mais jugée décevante.

Instacart – Maplebear (CART) : -2% après un article indiquant qu’Amazon teste une offre de livraison ultrarapide incluant l’alimentaire. ⚡ Énergie / Crypto-Mining Iris Energy (IREN) : -4% après l’annonce d’une émission privée de 2 Mds $ de convertibles (2032 et 2033) ainsi qu’une vente d’actions ordinaires. 🚚 Transport / Logistique XPO (XPO) : -6% après un point d’activité montrant un affaiblissement de la demande industrielle ; tonnage en baisse de 3.8% en octobre et 5.4% en novembre, légèrement en dessous de la saisonnalité attendue.

