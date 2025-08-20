Industrie JHX (James Hardie Industries) -33% : Après que son bénéfice trimestriel a chuté et qu'elle a mis en garde contre une demande persistante de réparations et de nouvelles constructions en Amérique du Nord qui reste difficile. Le BPA du T1 de 0,29 dollar était conforme au consensus, mais les revenus de 899,9 millions de dollars ont manqué l'estimation de 958,5 millions de dollars. La société a indiqué que les ventes du T2 dans son activité de ciment de fibres en Amérique du Nord ont chuté de 12 % et que le bénéfice ajusté a baissé de 29 % d'une année sur l'autre.

DY (Dynex Capital) -12% : Les actions ont chuté après que les revenus du T2 de 1,37 milliard de dollars ont dépassé les 1,2 milliard de dollars de l'année précédente, mais étaient inférieurs au consensus de 1,41 milliard de dollars. Le BPA de 3,33 dollars a dépassé le consensus de 2,92 dollars. La société a également guidé les revenus du T3 entre 1,38 et 1,43 milliard de dollars, en dessous du consensus de 1,46 milliard de dollars. Biens de consommation TGT (Target) -7% : Après avoir rapporté son 11e trimestre consécutif de ventes stables ou en baisse, bien qu'elle ait dépassé les attentes en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le T2 (2,05 /25,21milliardsdedollarscontre2,03/25,21 milliards de dollars contre 2,03 /25,21milliardsdedollarscontre2,03/24,93 milliards de dollars) et maintenu ses prévisions annuelles. Cependant, Wall Street a été déçue par l'annonce du remplacement du PDG par une promotion interne (le COO) plutôt que par un recrutement externe.

LZB (La-Z-Boy) -13% : Les actions ont chuté en raison d'un manque à gagner et de prévisions revues à la baisse. Le BPA ajusté du T1 de 0,47 dollar a manqué l'estimation de consensus de 0,55 dollar, avec des revenus de 492 millions de dollars contre une estimation de 494 millions de dollars et une marge opérationnelle ajustée de 4,8 %. La société prévoit des revenus du T2 entre 510 et 530 millions de dollars contre une estimation de 531,67 millions de dollars et une marge opérationnelle ajustée de 3,4 % à 6 %. Santé ALC (Alcon) -8% : Après avoir publié un résultat mitigé pour le T2, marqué par un manque à gagner de 40 millions de dollars, principalement dû à un manque à gagner de 2 % dans le segment Chirurgical en raison de la faiblesse des IOL (lentilles intraoculaires) et de l'équipement. La société a également réduit ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année complète de 150 millions de dollars au point médian, prévoyant désormais une croissance organique de 4-5 % contre 6-7 % précédemment.

CLDX (Celldex Therapeutics) -9% : Après avoir annoncé l'arrêt du développement du barzolvolimab dans l'œsophagite à éosinophiles après un essai de phase 2. Technologie PLTR (Palantir Technologies) -7% : Les actions sont en baisse pour un 6e jour consécutif, reculant par rapport à leurs sommets historiques (toujours en hausse de 108 % depuis le début de l'année), suite à l'appel à la vente de Citron Research le 13/08. Citron a déclaré que Palantir est une excellente action, mais que sa valorisation est absurde. Transport CAR (Avis Budget Group) -4% : A été déclassée à Sous-performance (de Achat) chez Bank of America, qui estime que l'action a significativement surperformé en juin, mais que les fondamentaux et l'environnement macroéconomique ne soutiennent pas le prix actuel de l'action. Bank of America note également que le secteur fait face à des pressions sur les prix et la demande aux États-Unis. Biens de consommation (Alimentation) EL (Estée Lauder) -4% : Après des résultats du T4 conformes aux attentes pour le BPA et les revenus (0,09 $/3,41 milliards de dollars), mais avec des prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 de 1,90 à 2,10 dollar, en dessous du consensus de 2,22 dollar. La société prévoit une croissance des ventes GAAP pour l'exercice 2026 de 2 % à 5 % et une croissance des ventes ajustées de 0 % à 3 %. Les vents contraires tarifaires devraient impacter le bénéfice de l'exercice 2026 d'environ 100 millions de dollars.

