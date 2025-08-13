Éducation KLC (Kulicke and Soffa Industries) -25% : Les actions ont chuté après la publication de résultats décevants pour le T2, citant des inscriptions plus faibles qu'anticipé, et ont réduit leurs perspectives pour l'année complète, ce qui a entraîné un déclassement par Barclays. Restauration CAVA (CAVA Group) -17% : Les actions ont chuté en raison des résultats et des prévisions, car le BPA du T2 a dépassé les attentes, mais les revenus de 280,6 millions de dollars ont manqué l'estimation de consensus de 285,6 millions de dollars en raison d'une croissance plus faible des ventes dans les mêmes restaurants (2,1 % contre une croissance estimée de 6,47 %). La société prévoit également une croissance des ventes dans les mêmes restaurants pour l'année complète de 4 % à 6 %, contre une croissance estimée de 7,67 %. Technologie CRWV (Corvus Pharmaceuticals) -12% : A livré des résultats solides pour le T2, dépassant les attentes en termes de revenus (1,21 milliard de dollars contre un consensus de 1,08 milliard de dollars) et de résultat opérationnel ajusté (199,8 millions de dollars contre 159,4 millions de dollars), grâce à une demande robuste en calcul dans un environnement toujours contraint par l'offre. Cependant, les prévisions étaient mitigées avec une perspective de revenus supérieure au consensus pour le T3 et l'exercice 2025, mais les prévisions de marges étaient en deçà des attentes.

LAZR (Luminar Technologies) -18% : Faiblesse dans le secteur LiDAR après les résultats des bénéfices des deux entreprises.

INVZ (Innoviz Technologies) -14% : Faiblesse dans le secteur LiDAR après les résultats des bénéfices des deux entreprises.

SSYS (Stratasys) -11% : Après avoir guidé les revenus pour l'année complète dans une fourchette de 550 à 560 millions de dollars, en baisse par rapport à la prévision précédente de 570 à 585 millions de dollars. La société a également réduit sa prévision de BPA ajusté pour l'année complète à 0,13-0,16 dollar contre 0,30-0,37 dollar précédemment, et a également réduit sa prévision de marges brutes pour l'année complète à une fourchette de 46,7 %-47 % contre 48,8 %-49,2 % précédemment. Commerce de détail CART (Carter’s) -11% : Après qu'AMZN (Amazon) a annoncé une grande expansion dans le secteur de l'épicerie : des dizaines de millions de membres Prime peuvent désormais faire leurs courses d'épicerie périssable en même temps que le reste de la sélection livrable le même jour d'Amazon avec une livraison rapide et gratuite. Amazon a déclaré que les membres Prime bénéficient d'une livraison gratuite le même jour pour les commandes de plus de 25 dollars et que les non-membres paient des frais de 12,99 dollars pour la livraison le même jour. Finance CRCL (Circle Internet Financial) -3% : A déposé une offre de 2 millions d'actions de classe A ; les actionnaires vendeurs offrent 8 millions d'actions de classe A.

LEU (Centrus Energy) -5% : Après avoir déposé une demande pour vendre 650 millions de dollars de notes senior convertibles échéant en 2032.

