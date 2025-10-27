Points clés NTLA s’effondre après l’arrêt temporaire de deux essais cliniques avancés pour son traitement d’édition génique en raison d’un cas de toxicité hépatique chez un patient.

Santé NTLA (Intellia Therapeutics) -43% La société a suspendu temporairement le dosage et le recrutement dans deux études de phase avancée évaluant son traitement d’édition génique nex-z pour une maladie cardiaque. Cette décision fait suite à un cas de toxicité hépatique chez un participant, caractérisé par une élévation des enzymes hépatiques et de la bilirubine. Cet incident soulève des questions sur la sécurité de sa technologie phare et pourrait retarder son programme clinique.

OGN (Organon) -21% Le PDG Kevin Ali a démissionné après qu’une enquête interne a mis en évidence des pratiques commerciales inappropriées dans la vente de son implant contraceptif Nexplanon à des grossistes. Cette révélation entache la réputation de l’entreprise et expose à des risques réglementaires et juridiques. Technologie IRBT (iRobot) -23% Dans un dépôt réglementaire (8-K), iRobot a indiqué que le dernier repreneur potentiel lors des négociations de vente a proposé un prix par action bien inférieur aux niveaux de trading récents. Cet échec laisse l’entreprise sans solution stratégique claire après des mois de spéculations sur une acquisition. Matières premières MP (MP Materials) -8% Les actions des sociétés liées aux terres rares (UAMY, USAR, METC, CRML) reculent après des signes d’apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Un éventuel assouplissement des contrôles chinois à l’export pourrait peser sur les prix et réduire la rareté perçue de ces métaux, affectant les marges des producteurs. Mines NEM (Newmont) -6% Le secteur minier, notamment les producteurs d’or et d’argent, subit une pression à la baisse alors que les prix des métaux précieux reculent. Ce mouvement est attribué à un dollar plus fort et à l’optimisme autour d’un possible accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Les actions de NEM, AG, CDE, B, AEM et PAAS suivent cette tendance baissière. Technologie industrielle ROP (Roper Technologies) -1% RBC a déclassé l’action à Sector Perform, estimant que le potentiel de hausse relative est limité dans le contexte actuel où les investisseurs favorisent les actifs plus risqués. Par ailleurs, l’impact de l’IA sur son modèle logiciel diversifié reste incertain, avec des interrogations sur son rôle comme opportunité ou menace.

