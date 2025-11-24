Points clés NVO chute après l’échec de ses essais de phase 3 Evoke sur l’Alzheimer, son traitement oral à base de semaglutide ne montrant aucune réduction statistiquement significative de la progression de la maladie.

Santé NVO (Novo Nordisk) -7% Novo Nordisk a annoncé que ses essais cliniques de phase 3 (Evoke), évaluant l’efficacité et la sécurité de la semaglutide orale chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, n’ont pas montré de réduction statistiquement significative de la progression de la maladie par rapport à un placebo. Ces résultats décevants remettent en question le potentiel de ce traitement dans la lutte contre Alzheimer. À noter : Les actions de BIIB (Biogen) ont progressé en réaction, possiblement en raison d’un report des espoirs vers d’autres traitements en développement. Technologie (Réseaux sociaux) GRND (Grindr) -9% Grindr a mis fin aux discussions concernant une offre non contraignante de privatisation à 3,46 Md$, proposée par ses principaux actionnaires, Ray Zage et James Lu (qui contrôlent plus de 60 % du capital). La société a invoqué un manque de clarté sur les engagements de financement pour justifier cette décision, laissant planer des doutes sur son avenir stratégique. Agroalimentaire PFGC (Performance Food Group) -4% Performance Food Group a vu ses actions reculer après que US Foods (USFD) a annoncé ne plus poursuivre une éventuelle combinaison avec PFGC. Les deux entreprises ont mutuellement décidé de mettre fin à leur processus d’échange d’informations, mettant ainsi un terme aux spéculations sur une fusion. Biens de consommation de base CPB (Campbell Soup) -2% Campbell Soup, comme d’autres valeurs du secteur alimentaire et des biens de consommation de base (CLX, GIS, PG, MDLZ), subit une rotation des investisseurs vers la technologie, après trois semaines de sous-performance relative. Ce mouvement reflète un regain d’appétit pour le risque et un désengagement temporaire des actifs défensifs. Énergie XOM (ExxonMobil) -1% ExxonMobil, ainsi que d’autres valeurs du secteur pétrolier et énergétique (APA, COP), recule en raison d’une baisse des prix du pétrole. Cette tendance affecte l’ensemble du complexe énergétique, dans un contexte de volatilité des marchés des matières premières et de craintes sur la demande mondiale.

