Technologie ORCL (Oracle) -6% : Après une hausse de 3 % lors de la séance précédente, alors qu’Oracle discutait des perspectives pour les cinq prochaines années et des marges cloud. Les investisseurs semblent déçus par les détails sur les marges futures.

ASTS (AST SpaceMobile) -5% : A été doublement déclassée à Sous-pondéré (de Surpondéré) chez Barclays, avec un objectif de cours inchangé de 60 dollars. Barclays estime que, bien que le marché direct-to-cellular soit une opportunité très attractive et qu’AST possède des atouts clés pour réussir, la valorisation de l’action est devenue excessive. Santé LLY (Eli Lilly) -2% : En baisse, tout comme NVO, après que le président Trump a déclaré lors d’un briefing sur les traitements de fertilité que son administration négociait des prix beaucoup plus bas pour leurs médicaments phares contre l’obésité. Technologie (Semi-conducteurs) MU (Micron Technology) -2% : Suite à des rapports indiquant que l’entreprise cessera de fournir des puces pour serveurs aux centres de données chinois après avoir été ciblée par une interdiction de Pékin concernant l’utilisation de ses produits dans les infrastructures critiques. Cependant, elle continuera à vendre des puces aux clients automobiles et smartphones dans le pays, selon Reuters. Finance OZK (Bank OZK) -4% : A rapporté des résultats plus faibles que prévu, avec un BPA du T3 de 1,59 dollar (contre une estimation de 1,66 dollar) et un revenu net d’intérêts de 365,545 millions de dollars (contre une estimation de 413,71 millions de dollars). Cela a conduit Raymond James à déclasser l’action, notant que les prévisions de BPA pour l’année prochaine ont été réduites d’environ 12 % en raison d’attentes de croissance des prêts plus faibles, de dépenses plus élevées et d’un revenu net d’intérêts plus bas. Industrie (Véhicules) VLVLY (Volvo Group) -6% : A abaissé ses prévisions pour le marché nord-américain des camions à environ 265 000 unités, soit 10 000 de moins que sa précédente estimation, tout en maintenant inchangée sa prévision pour l’Europe à environ 290 000 unités. Crypto-monnaies WULF (TeraWulf) -3% : Les actions des sociétés de minage de crypto-monnaies ont chuté pendant la nuit alors que le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 104 000 dollars avant de réduire ses pertes et de rebondir. Parmi les valeurs en baisse figurent CIFR, CLSK, IREN, MARA et RIOT.

