Loisirs PLAY (Dave & Buster’s) -17% : Les actions ont chuté après les résultats trimestriels, car l'EBITDA du T2 de 130 millions de dollars était inférieur de 12 millions de dollars au consensus en raison de ventes comparables plus faibles et d'environ 9 millions de dollars de dépenses non prévues pour se répéter au second semestre de l'exercice 2025. Les ventes comparables du T2 ont reculé de 3,0 % contre un consensus de -2,2 %, mais se sont améliorées de 530 points de base en séquence. Technologie RKLB (Rocket Lab) -11% : Après avoir annoncé une vente prévue de 750 millions de dollars d'actions. Médias NYT (The New York Times) -2% : Après que l'ancien président Trump a annoncé qu'il portait plainte pour diffamation et calomnie contre la société, réclamant 15 milliards de dollars. Biens de consommation RL (Ralph Lauren) -2% : Les actions ont baissé après avoir réitéré ses prévisions annuelles. La société prévoit une croissance annuelle composée du chiffre d'affaires dans les chiffres à un chiffre moyen et une expansion de la marge opérationnelle d'environ 100 à 150 points de base au cours des trois prochaines années, lors de sa journée investisseurs. Énergie SMR (NuScale Power) -4% : Après que l'actionnaire FLR a déposé une demande pour vendre 15 millions d'actions. Santé OSCR (Oscar Health) -5% : Après avoir lancé une offre proposée de notes subordonnées senior convertibles pour financer la croissance à long terme et l'adoption par les consommateurs et les employeurs du marché individuel.

