Biens de consommation (Tabac) PM (Philip Morris International) -8% : Malgré un BPA ajusté du T3 de 2,24 dollars (dépassant l’estimation de 2,11 dollars) et des revenus de 10,85 milliards de dollars (contre une estimation de 10,66 milliards de dollars), la société a légèrement relevé ses prévisions de BPA ajusté pour l’exercice de 0,03 dollar, à 7,36-7,46 dollars. Cependant, cette fourchette reste en dessous du consensus de 7,53 dollars, et les prévisions de croissance organique des revenus pour l’exercice restent fixées à +8 %, sans amélioration. Santé GLPG (Galapagos) -7% : Après avoir annoncé la fermeture de ses opérations en thérapie cellulaire, mettant fin à ses plans de vente de cette activité après l’absence d’offres viables. Cette décision marque un tournant stratégique pour l’entreprise, qui recentre ses activités sur d’autres segments. Énergie (Nucléaire) SMR (NuScale Power) -6% : Après que le Wall Street Journal a rapporté que le fonds activiste Starboard Value avait acquis une participation de près de 5 % dans Fluor (FLR) et comptait pousser Fluor à réaliser la valeur de sa participation de 40 % dans NuScale Power. Cette nouvelle a créé une incertitude sur l’avenir de SMR et sa valorisation. Matières premières (Or et Argent) GLD (SPDR Gold Shares) -5% : Dans un contexte de forte volatilité sur les cinq derniers jours (variations de +1,73 %, +2,34 %, -1,88 %, +3,64 %, puis -3 % aujourd’hui), les actions des mineurs d’or et d’argent subissent également des reculs marqués (AEM, AG, CDE, FSM, HL, NEM, PAAS, WPM). Cette instabilité reflète les fluctuations rapides des prix des métaux précieux et les prises de bénéfices des investisseurs.

