Santé AXGN (AxoGen) -15% : Après que la FDA a prolongé de trois mois son examen de la transition proposée du greffon nerveux Avance de la société, d'un produit tissulaire à un produit biologique approuvé. La FDA prévoit désormais de fournir des commentaires sur l'étiquetage du produit en novembre 2025.

VALN (Valneva) -20% : Après avoir annoncé qu'elle ne serait plus en mesure de vendre son vaccin contre la chikungunya aux États-Unis, suite à des rapports liant le vaccin à des effets indésirables. La FDA a suspendu la licence pour Ixchiq après quatre rapports d'événements indésirables graves cohérents avec une maladie de type chikungunya. Énergie DNGGY (Ørsted A/S) -16% : Les actions ont chuté après que le gouvernement américain a ordonné l'arrêt de la construction du projet éolien Revolution Wind, presque terminé. Biens de consommation KDP (Keurig Dr Pepper) -8% : Après avoir annoncé l'acquisition de JDE Peet’s N.V. (JDEPY) pour 15,7 milliards d'euros (17,1 milliards de dollars) dans une transaction entièrement en cash, payant 31,85 euros par action.

RH (Restoration Hardware) -8% : En baisse, tout comme ARHS et Wayfair (W), après que le président Trump a publié sur les réseaux sociaux vendredi que l'administration mènerait une "enquête majeure sur les tarifs douaniers concernant les meubles" dans les 50 prochains jours. Le président a indiqué que la catégorie devrait avoir un taux de tarif encore à déterminer. Commerce de détail AEO (American Eagle Outfitters) -3% : A été déclassée à Sous-performance (de Neutre) chez Bank of America, qui estime que le chemin vers un profil de bénéfices plus normalisé sera plus long dans cet environnement. Technologie VRNT (Verint Systems) -1% : A confirmé un rapport de Bloomberg selon lequel elle a accepté d'être rachetée par le fonds de capital-investissement Thoma Bravo pour environ 2 milliards de dollars, dette incluse. Cependant, les actions ont baissé car les détenteurs recevront 20,50 dollars par action, un prix en ligne avec le cours de clôture de vendredi (20,47 dollars). Crypto-monnaies COIN (Coinbase) -4% : Suite à un repli des actifs liés aux crypto-monnaies, alors que Bitcoin, Ethereum et autres ont reculé.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."