Les résultats d'ASML au quatrième trimestre 2024 dépassent les estimations : ventes record et perspectives positives 📌🔔🔔.

ASML Holding NV (AMSL.NL), le leader néerlandais des équipements pour semi-conducteurs, a publié ses résultats pour le quatrième trimestre 2024 et pour l'ensemble de l'année le 29 janvier 2025. La société a réalisé des performances supérieures aux attentes, malgré les récentes turbulences du marché provoquées par les inquiétudes concernant les changements de la demande liés à l'IA. Faits marquants Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Résultats du quatrième trimestre 2024 Chiffre d'affaires net : 9,26 milliards d'euros (supérieur au consensus de 9,07 milliards d'euros).

: 9,26 milliards d'euros (supérieur au consensus de 9,07 milliards d'euros). Résultat net : 2,69 milliards d'euros (supérieur aux prévisions de 2,64 milliards d'euros).

: 2,69 milliards d'euros (supérieur aux prévisions de 2,64 milliards d'euros). Marge brute : 51,7%, dépassant les prévisions et reflétant l'efficacité opérationnelle.

: 51,7%, dépassant les prévisions et reflétant l'efficacité opérationnelle. Réservations nettes: 7,1 milliards d'euros, en hausse de 169% par rapport au 3ème trimestre, dont 3,0 milliards d'euros pour les systèmes EUV. Résultats de l'année 2024 Ventes nettes totales : 28,3 milliards d'euros, en hausse par rapport à 27,6 milliards d'euros en 2023.

: 28,3 milliards d'euros, en hausse par rapport à 27,6 milliards d'euros en 2023. Résultat net : 7,6 milliards €, reflétant une très forte rentabilité.

: 7,6 milliards €, reflétant une très forte rentabilité. Marge brute : 51,3 %.

: 51,3 %. Systèmes de lithographie vendus: 380 unités (119 au 4ème trimestre). Prévisions pour 2025 Chiffre d'affaires net du 1er trimestre 2025 : 7,5-8,0 milliards d'euros, avec des marges brutes de 52-53%.

: 7,5-8,0 milliards d'euros, avec des marges brutes de 52-53%. Chiffre d'affaires annuel 2025: 30-35 milliards d'euros, soutenu par la croissance de l'IA et une forte dynamique de commandes. Mise à jour du dividende ASML propose un dividende total pour 2024 de 6,40 € par action, soit une augmentation de 4,9 % en glissement annuel.

Acompte sur dividende de 1,52 € par action payable le 19 février 2025. Commentaire du CEO Christophe Fouquet, président et CEO d'ASML, a souligné les résultats solides de la société au quatrième trimestre, tirés par une demande robuste pour l'EUV et les mises à niveau des systèmes EUV High-NA. Il a reconnu les défis posés à la dynamique des clients par la montée en puissance de modèles d'intelligence artificielle rentables, tels que DeepSeek, mais a réaffirmé l'engagement d'ASML en faveur de l'innovation et de l'adaptabilité. « La croissance de l'intelligence artificielle reste un moteur essentiel pour notre industrie, mais elle crée à la fois des opportunités et des risques pour nos clients, comme le reflète notre fourchette de revenus pour 2025. » Impact sur le marché et points de vue des analystes Les réservations nettes d'ASML ont bondi à 7,1 milliards d'euros au 4ème trimestre, dépassant de loin les attentes des analystes qui tablaient sur 3,99 milliards d'euros.

Les réservations de la société dans le domaine de l'EUV (3,0 milliards d'euros) soulignent la confiance continue dans les technologies avancées de fabrication de puces, malgré les inquiétudes concernant l'évolution de la demande en matière d'intelligence artificielle.

Les analystes ont félicité ASML pour sa résistance face à la dynamique changeante du marché. Défis : Des inquiétudes subsistent quant à la demande à long terme pour les systèmes EUV en raison des perturbations potentielles causées par les modèles d'IA chinois tels que DeepSeek.

Les tensions géopolitiques et les restrictions à l'exportation pourraient limiter la croissance du marché chinois. Opportunités : Le monopole d'ASML sur la technologie EUV et ses très fortes sources de revenus récurrents provenant de la gestion de la base installée constituent une base stable pour la croissance. Détails de l'appel d'offres : Date : 29 janvier 2025

Heure : 15:00 PM CET (9:00 AM ET) Pour ASML, la séance au comptant n'a pas encore commencé. Cependant, l'action gagne jusqu'à 8% dans les échanges pré-marché sur certaines bourses, ce qui suggère une ouverture des échanges au comptant même dans la région de 700 € par action.

