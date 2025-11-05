📉 Les résultats de SMCI sont inférieurs aux estimations en raison d'un report de revenus

Points clés Confirmation du changement de tendance des revenus : les résultats décevants du premier trimestre ont été compensés par des prévisions de revenus de 10 à 11 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui indique un report dans le temps et une forte croissance séquentielle.

les résultats décevants du premier trimestre ont été compensés par des prévisions de revenus de 10 à 11 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui indique un report dans le temps et une forte croissance séquentielle. Persistance des difficultés liées aux marges : les prévisions de bénéfice par action pour le deuxième trimestre sont faibles, ce qui confirme les inquiétudes des investisseurs concernant la rentabilité et la pression sur les marges.

les prévisions de bénéfice par action pour le deuxième trimestre sont faibles, ce qui confirme les inquiétudes des investisseurs concernant la rentabilité et la pression sur les marges. Révision à la hausse des perspectives pour l'exercice : SMCI a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice à 36 milliards de dollars, soulignant ainsi sa confiance dans la mise en œuvre à long terme de l'IA.

Super Micro Computer (SMCI) a publié des résultats très décevants pour le premier trimestre de l'exercice 2026, même si les prévisions indiquent une reprise robuste et une forte croissance séquentielle. Principaux résultats décevants du premier trimestre de l'exercice 2026 Le chiffre d'affaires s'est établi à 5,02 milliards de dollars , soit 17,5 % de moins que le consensus de 6,09 milliards de dollars.

s'est établi à , soit que le consensus de 6,09 milliards de dollars. Le bénéfice par action (BPA) ajusté s'est élevé à 0,35 $, soit une baisse de 14,6 % par rapport aux 0,41 $ attendus.

La marge brute ajustée s'est élevée à 9,5 %, manquant de peu les 9,63 % attendus. Les prévisions indiquent une volatilité et une pression sur les marges Les prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre ont été fixées entre 10 et 11 milliards de dollars , dépassant largement le consensus de 8,05 milliards de dollars et impliquant une augmentation substantielle de 24 % à 37 % par rapport au trimestre précédent .

ont été fixées entre , dépassant largement le consensus de 8,05 milliards de dollars et impliquant une augmentation substantielle de . Cependant, les prévisions de BPA pour le deuxième trimestre , comprises entre 0,46 et 0,54 dollar , sont bien inférieures au consensus de 0,62 dollar, ce qui suggère une compression continue des marges malgré l'accélération du chiffre d'affaires.

, comprises entre , sont bien inférieures au consensus de 0,62 dollar, ce qui suggère une malgré l'accélération du chiffre d'affaires. SMCI a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2025 à au moins 36 milliards de dollars, contre au moins 33 milliards de dollars précédemment. Analyse : un décalage dans le temps plutôt qu'une déception fondamentale Les mauvaises performances de la société au premier trimestre ont été attribuées à un net report du chiffre d'affaires au deuxième trimestre, causé par l'attente des clients concernant les « mises à niveau de conception » liées aux nouvelles générations de puces NVIDIA et AMD .

au deuxième trimestre, causé par l'attente des clients concernant les « mises à niveau de conception » liées aux nouvelles générations de puces . Ce retard suggère que les résultats du premier trimestre sont principalement dus à un problème de timing plutôt qu'à une détérioration fondamentale de la demande. Les prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, qui laissent entrevoir une hausse potentielle de 100 % par rapport au trimestre précédent, renforcent cette opinion.

plutôt qu'à une détérioration fondamentale de la demande. Les prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, qui laissent entrevoir une hausse potentielle de 100 % par rapport au trimestre précédent, renforcent cette opinion. La décision de la société de relever son objectif ambitieux pour l'ensemble de l'année à 36 milliards de dollars souligne la confiance de la direction dans sa capacité d'exécution, même si les prévisions de BPA pour le deuxième trimestre, inférieures aux attentes, mettent en évidence les préoccupations persistantes concernant la rentabilité et les marges.

La baisse de 8 % enregistrée après la clôture de la bourse reflète l'asymétrie typique du marché, où les investisseurs accordent la priorité aux résultats trimestriels décevants plutôt qu'aux prévisions optimistes de revenus à long terme, tout en réagissant aux perspectives de rentabilité faibles.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."