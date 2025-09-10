Les résultats records de TSMC stimulent les actions technologiques.

La réaction très positive aux résultats records de TSMC (+2,08 %) à Taipei se propage rapidement aux technologies mondiales : avant l'ouverture de Wall Street, on observe une nette augmentation des cours des actions de Nvidia (+1,92 %) et d'AMD (+3,2 %), qui bénéficient des attentes positives liées au développement de l'IA et à l'essor technologique. TSMC a publié des résultats records pour août 2025, enregistrant une augmentation de 33,8 % de son chiffre d'affaires à a/a, à 335,77 milliards de TWD (11,09 milliards de USD), confirmant la vigueur de la demande de puces avancées grâce à l'essor de l'intelligence artificielle. La société domine non seulement le segment des puces pour centres de données, restant un fournisseur clé de Nvidia et AMD, mais elle annonce également une amélioration de la demande de solutions grand public dans les mois à venir. La croissance dynamique des ventes de TSMC stimule les bénéfices et l'optimisme des investisseurs, malgré les risques potentiels liés aux tensions entre les États-Unis et la Chine concernant les exportations technologiques. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La forte réaction du marché aux résultats de TSMC s'étend à d'autres entreprises technologiques : les actions de Nvidia et d'AMD progressent très avant l'ouverture de Wall Street, l'enthousiasme des investisseurs se concentrant sur le segment de l'IA, qui assure une croissance dynamique continue des bénéfices de ces entreprises. Les perspectives pour le secteur des semi-conducteurs restent très positives : Nvidia mise sur des dépenses record des hyperscalers dans le développement des infrastructures, tandis qu'AMD compte sur un rebond de la demande en ordinateurs personnels et une nouvelle expansion des centres de données. Résultats clés des entreprises TSMC août : chiffre d'affaires de 335,77 milliards de TWD (+33,8 % a/a, +3,9 % en glissement mensuel)

Prévisions TSMC pour le troisième trimestre : chiffre d'affaires de 31,8 à 33 milliards de dollars (+38 % a/a, +8 % en glissement trimestriel, prévisions confirmées par la direction) Les ADR des géants technologiques américains cotés en Europe enregistrent des gains encore plus importants que les actions américaines avant l'ouverture de Wall Street.

