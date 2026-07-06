Les risques liés aux retards commencent-ils à peser sur les perspectives de valorisation de Nvidia ?

Les récentes informations faisant état de retards dans le déploiement de l’infrastructure d’IA de nouvelle génération de Nvidia, notamment les systèmes basés sur la plateforme Vera Rubin, entraînent un changement notable dans le discours autour de l’entreprise. Jusqu’à récemment, le marché se concentrait presque exclusivement sur l’ampleur de la demande en infrastructures d’IA et sur la capacité de Nvidia à y répondre. Aujourd’hui, cependant, une question prend de plus en plus d’importance : celle du rythme de mise en œuvre de ce cycle et de son efficacité opérationnelle réelle.

D’une part, les retards de production dans les systèmes les plus avancés peuvent être considérés comme des frictions naturelles au sein d’une chaîne d’approvisionnement extrêmement complexe. L’ampleur technologique du cycle d’investissement actuel est sans précédent, et chaque avancée vers de meilleures performances nécessite des processus de fabrication et d’intégration de plus en plus sophistiqués. De ce point de vue, les retards ne modifient pas la tendance sous-jacente, mais ne font que l’étaler dans le temps.

D’autre part, le marché commence à s’interroger de plus près sur la question de savoir si le rythme de déploiement des infrastructures ne commence pas à dépasser celui de leur utilisation effective. Dans ce contexte, les signaux émis par les principaux hyperscalers, dont Meta, revêtent une importance particulière, car ceux-ci envisageraient, selon certaines informations, la commercialisation potentielle de capacités de calcul inutilisées. Une telle initiative, même marginale, suggère que le système pourrait connaître une offre excédentaire périodique par rapport à la demande actuelle en matière de calcul d’IA.

À court terme, cette situation présente un tableau contrasté pour Nvidia. Les retards de livraison des systèmes de nouvelle génération pourraient susciter des inquiétudes quant à la pérennité de la croissance du chiffre d’affaires dans le segment des produits les plus avancés, qui est également celui qui génère les marges les plus élevées et affiche la dynamique de croissance la plus forte. Dans le même temps, les contraintes d’approvisionnement continuent de soutenir le pouvoir de fixation des prix, la demande des hyperscalers restant très forte et loin d’atteindre la saturation.

À moyen terme, la question centrale est de savoir si ces évolutions ne constituent qu’un effet temporaire lié à la complexité de la production ou s’il s’agit du premier signe d’une phase où le marché de l’IA commencerait à passer d’une expansion rapide à une approche d’investissement plus sélective. Les cycles technologiques précédents ont montré que, même dans le cadre de fortes tendances haussières structurelles, il existe des périodes où les investissements dépassent la capacité réelle à les monétiser, ce qui conduit à des phases naturelles de ralentissement de la dynamique des dépenses.

À long terme, cependant, la situation reste plus stable. La demande en puissance de calcul, stimulée par le développement des grands modèles linguistiques, des systèmes basés sur des agents et de l’automatisation des processus métier, continue d’indiquer une augmentation structurelle de la demande. Même si le rythme des investissements venait temporairement à se stabiliser, cela ne changerait rien au fait que l’infrastructure d’IA, y compris les plateformes de nouvelle génération telles que Rubin, reste l’un des piliers essentiels de la transformation technologique de cette décennie.

Dans le même temps, l’accent est de plus en plus mis sur l’efficacité avec laquelle les infrastructures existantes sont utilisées. Les premiers signes concernant la vente potentielle de capacités de calcul inutilisées par certains acteurs majeurs, dont Meta, pourraient indiquer que le marché entre dans une phase plus avancée d’optimisation des ressources. Cela impliquerait un recentrage de la stratégie, passant d’une simple expansion des capacités à une monétisation et à un meilleur alignement sur la demande réelle.

Dans ce contexte, Nvidia se trouve toujours au cœur d’une situation paradoxale. D’un côté, l’entreprise continue de bénéficier de l’une des tendances de croissance structurelles les plus fortes de tout l’écosystème de l’intelligence artificielle. De l’autre, il apparaît de plus en plus clairement que cette trajectoire de croissance ne sera pas linéaire et que son rythme dépendra davantage de la synchronisation entre l’expansion des infrastructures et leur utilisation effective. C’est cet équilibre, plutôt que la demande seule, qui façonne de plus en plus le discours autour de l’entreprise.