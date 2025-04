Les tarifs auront-ils un impact sur l'IPC❓🔍

Preview : quelles sont les perspectives d'inflation et de politique de la Fed ? Aujourd'hui à 14h30, nous aurons les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain pour le mois de mars. Les prévisions suggèrent que la dynamique des prix a ralenti le mois dernier, en raison de l'affaiblissement de la demande et de la confiance des consommateurs. Toutefois, des signes précurseurs de pression sur les prix pourraient apparaître dans des catégories telles que les importations chinoises et les automobiles. Voici le consensus du marché pour l'IPC de mars : IPC sous-jacent (en glissement annuel) : Prévision 3,0 % ; Précédent 3,1 %

IPC sous-jacent (variation mensuelle) : Prévision 0,3 % ; Précédente 0,2 %

IPC global (en glissement annuel) : Prévision 2,6 % ; Précédente 2,8 %

IPC global (variation mensuelle) : Prévision 0,1 % ; Précédente 0,2 % Que pourrait révéler l'IPC ? En mars, nous devrions assister à la poursuite des tendances dans les catégories de prix les plus volatiles. La flambée des prix des denrées alimentaires en début d'année (principalement due aux œufs et à la viande) s'est atténuée et les prix de l'énergie devraient faire baisser le chiffre global. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Cela dit, la pression sur les prix pourrait se faire sentir dans les secteurs fortement tributaires des importations chinoises, tels que l'ameublement et l'habillement. Si les droits de douane de 20 % imposés à la Chine au cours du mois dernier seront probablement partiellement absorbés par des marges plus faibles, une partie des coûts supplémentaires a peut-être déjà été répercutée sur les consommateurs. La situation dans le secteur des services reste cruciale, car il a été le principal moteur des chiffres de l'IPC et de la dépense de consommation personnelle (PCE) ces derniers mois. Si les tarifs aériens et la fameuse inflation des loyers peuvent se stabiliser, la pression à la hausse dans les services d'assurance et de santé pourrait plus que compenser les baisses dans d'autres catégories de services.  Source : XTB Research, sur la base des données de Macrobond.  Tarifs douaniers et inflation - Le point de vue de la Fed La Fed est confrontée à un défi complexe. Les perturbations du commerce mondial atteignent des niveaux records et l'impact réel des restrictions commerciales est encore difficile à quantifier. La volatilité reste élevée, comme en témoigne l'annonce surprise faite hier par Trump d'une pause de 90 jours sur l'augmentation des droits de douane pour la plupart des partenaires commerciaux. Certains analystes suggèrent que le rapport sur l'IPC d'aujourd'hui pourrait être le dernier à afficher une tendance désinflationniste, les prix devant à nouveau augmenter à partir d'avril. Lors de son dernier discours, le président de la Fed, Jerome Powell, a mis l'accent sur une position prudente concernant l'impact des droits de douane sur l'IPC et l'économie en général. M. Powell a reconnu que les droits de douane sont plus élevés que prévu et représentent un risque réel pour la stabilité des prix. Dans le même temps, les barrières commerciales pourraient freiner la croissance économique, compliquant ainsi la politique de la Fed. Il a conclu en déclarant que la Fed ne se précipiterait pas pour baisser ses taux et qu'elle devrait rester une source d'analyse calme et rationnelle, ainsi que de stabilité. D'autres membres du FOMC ont également récemment fait part de leur point de vue : John Williams (président de la Fed de New York) a exprimé sa prudence quant à tout changement rapide de politique monétaire en réponse aux droits de douane, avertissant qu'ils pourraient perturber le processus de désinflation en cours et faire temporairement augmenter l'IPC.

Thomas Barkin (président de la Fed de Richmond) a fait écho à ces préoccupations, déclarant que les droits de douane pourraient compliquer les efforts de la Fed pour contrôler l'inflation et exercer une pression supplémentaire sur les prix à la consommation. À long terme, les perspectives indiquent clairement une augmentation des pressions sur les prix. Cependant, le rapport sur l'inflation de mars ne devrait pas encore montrer d'impact significatif lié aux droits de douane. Cette influence devrait devenir plus visible en avril, si le taux de droits de douane actuel de 10 % reste en place.  Qu'en est-il des taux ? Les anticipations de baisse des taux ont considérablement diminué après la décision de Trump de suspendre les droits de douane réciproques pendant 90 jours. En début de semaine, les marchés tablaient sur 60 % de chances de baisse en mai et 100 % de probabilité en juin. Aujourd'hui, ces probabilités sont passées à seulement 20 % pour mai et 60 % pour juin. Pour l'instant, le rapport de l'IPC d'aujourd'hui ne devrait pas modifier de manière significative la politique de la Fed. Les marchés anticipent toujours trois baisses de taux d'ici la fin de l'année.  Source: Bloomberg Finance LP  US500 (H1) Dans des conditions plus habituelles, le rapport de l'IPC publié aujourd'hui serait probablement l'événement phare de la semaine. Cependant, l'escalade continue de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a relégué les données sur l'inflation au second plan. En conséquence, la volatilité des marchés devrait rester contenue, les mouvements des indices étant principalement déterminés par les nouveaux commentaires de la Maison Blanche. Le rapport de l'IPC de mars semble également quelque peu dépassé, reflétant une dynamique des prix sous un régime commercial entièrement différent. Actuellement, les investisseurs attendent les effets des nouveaux droits de douane de 10 % et de la hausse sans précédent des droits d'importation chinois, qui sont passés de 54 % à 125 % en une semaine seulement. Le rapport d'aujourd'hui pourrait fournir des premiers indices de cet impact, sur lequel l'attention du marché sera probablement concentrée. Source: xStation 5

