Les tensions tarifaires ébranlent finalement le dollar après l'accord entre les États-Unis et la Colombie 🖋️📌

Les deux sujets les plus brûlants liés à la présidence de Donald Trump - l'immigration et les tarifs douaniers - ont fusionné ce week-end, dans un contexte de tensions entre les États-Unis et la Colombie. Gustavo Petro, le président de la Colombie, a refusé d'accueillir des avions militaires américains transportant des migrants, déclarant que « les États-Unis ne peuvent pas traiter les immigrants colombiens comme des criminels. » En réponse, Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 25 % sur les produits colombiens et de les porter à 50 % dans la semaine. Cette décision découle d'un accord préalable des autorités colombiennes sur le transport des migrants. Les droits de douane devaient être appliqués en vertu d'une loi spéciale, l'International Emergency Economic Powers Act (loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux), qui permet au président d'imposer des droits et des pénalités extraordinaires à des pays étrangers en cas de circonstances économiques exceptionnelles. Il est à noter que cette loi n'a jamais été utilisée auparavant pour imposer des droits de douane. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Finalement, les États-Unis et la Colombie sont parvenus à un accord sur l'expulsion des immigrés clandestins. La Colombie a accepté « l'acceptation illimitée » de toutes les personnes expulsées, y compris celles qui se trouvent sur des vols militaires américains, ce qui a conduit les États-Unis à suspendre l'application des droits de douane de 25 %. L'accord a permis d'éviter d'importantes perturbations économiques pour la Colombie, dont les États-Unis sont le principal partenaire commercial. L'USDIDX repart à la baisse Plus tôt dans la journée, le dollar a enregistré des gains modérés, potentiellement soutenus par la possibilité que l'administration américaine utilise des droits de douane pour la première fois. L'indice USDIDX a augmenté de 0,25 %, atteignant 107,600 points. Cependant, des nouvelles sont apparues selon lesquelles le gouvernement colombien avait accepté toutes les demandes de Trump concernant l'expulsion des immigrés clandestins sous la menace de tarifs douaniers de 25 %. Cette information a pu servir de catalyseur pour effacer les gains du dollar et déclencher un retour à la baisse. Trump a également démontré sa capacité à utiliser efficacement la menace de tarifs douaniers sans pour autant les mettre en œuvre. Au moment de la publication, l'indice USDIDX a continué à baisser, perdant 0,30 % à 106,950 points. La faiblesse du dollar peut également être influencée par une forte vente de contrats à terme sur les marchés boursiers américains et par un intérêt accru pour le marché chinois à la suite des récentes réalisations de la startup DeepSeek. Source: xStation 5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."